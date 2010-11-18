Баррозу предложил Грузии внести официальную заявку о вступлении в Евросоюз
18:20, 18 ноября 2010Разное
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Президент Евросоюза Жозе Мануэль БАРРОЗУ предложил Грузии внести официальную заявку о вступлениит в члены ЕС. Об этом сообщает NEWSru.
Такая заявка позволит еще больше углубить отношения Грузии и ЕС и сделает ее более привлекательной для инвестиций, заявил Президент ЕС на общем с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ брифинге в Брюсселе в среду.
"Евросоюз никогда не смирится с оккупацией любой части Грузии, - отметил Ж.БАРРОЗУ. - Наши двусторонние отношения развиваются в позитивном направлении и прогрессируют", - сказал Президент ЕС об отношениях с Грузией.
В свою очередь М.СААКАШВИЛИ заявил на брифинге, что целью Грузии является вступить в Евросоюз.
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