Баррозу предложил Грузии внести официальную заявку о вступлении в Евросоюз

Президент Евросоюза Жозе Мануэль БАРРОЗУ предложил Грузии внести официальную заявку о вступлениит в члены ЕС. Об этом сообщает NEWSru.

Такая заявка позволит еще больше углубить отношения Грузии и ЕС и сделает ее более привлекательной для инвестиций, заявил Президент ЕС на общем с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ брифинге в Брюсселе в среду.

"Евросоюз никогда не смирится с оккупацией любой части Грузии, - отметил Ж.БАРРОЗУ. - Наши двусторонние отношения развиваются в позитивном направлении и прогрессируют", - сказал Президент ЕС об отношениях с Грузией.

В свою очередь М.СААКАШВИЛИ заявил на брифинге, что целью Грузии является вступить в Евросоюз.