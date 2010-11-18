Главное на 18 ноября (вечер)

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время голосования и после того, как на табло высветилось необходимое количество голосов для позитивного решения, представители оппозиции выкрикивали: «Позор».

При этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что «в процессе оформления данного закона» он будет разделен на 2 – Налоговый кодекс и на закон, который касается внесения изменений в другие законы Украины в связи с принятием Налогового кодекса.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что наработаны уточнения в Налоговый кодекс, которые составляют 32 страницы. Он отметил, что Комитет ВР по вопросам таможенной и налоговой политики вместе с правительством должен их проработать и «мы оформим их как изменения в закон», то есть в Налоговый кодекс Украины перед тем, как Налоговый кодекс будет подписан Председателем ВР и направлен на подпись Президенту Украины.

Правительство с 1 декабря т.г. повысит до 600 грн. должностной оклад работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, правительство внесло изменения в приложение 1 постановления №1298 «Об оплате труда работников на основании Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы».

Руководителям учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы поручено обеспечить дифференциацию заработной платы работников, для которых определены одинаковые должностные оклады, за счет установления доплат, надбавок и премий.

Реализация данного постановления будет осуществлена в пределах расходов, предусмотренных на эти цели законом «О государственном бюджете Украины на 2010 г», что составляет 189,5 млн. грн. в месяц.

Сегодня в Луганске начал работу І Международный инвестиционный форум.

Как передает корреспондент УНИАН, в работе форума принимают участие 114 представителей разных компаний из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности, Европы и Ближнего и Дальнего Востока.

Украину на форуме представляют около 350 участников, из которых 126 – представители инвестиционных компаний. В частности, 14 предприятий Луганской области представили на форуме 40 инвестпроектов.

Форум продлится два дня. Среди гостей форума – вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ, член наблюдательного совета «УкрСиббанка», глава корпоративного и инвестиционного бизнеса BNP Paribas в Украине Доминик МЕНЮ, вице-президент «ТНК-ВР Комерс» Сергей ДОРОЖКИН, президент национального фонда социально-экономического развития регионов, эксперт комиссии общественной палаты Российской Федерации Георгий ШЕПЕЛЕВ и другие.

Открывая форум, председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК отметил: «Целью первого дня в нашей области масштабного саммита представителей международных деловых кругов является содействие диалогу представителей крупного бизнеса и власти. Форум прежде всего направлен на развитие национальной экономики. Мы также считаем необходимым привлечь внимание инвесторов к потенциалу Луганской области».

Сегодня участники форума обсуждают пути сотрудничества бизнеса и власти в реализации инвестиционных проектов Луганского региона. Среди обсуждаемых вопросов – условия финансирования и практика реализации инвестиционных проектов в Луганской области, а также инвестиционный климат в Украине с точки зрения бизнеса.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9460/7,9520, к 12:00 сузился спрэд 7,9465/7,9500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9450/7,9515 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2543/0,2546, к 12:00 цены выросли до 0,2554/0,2555. К закрытию цены достигли уровня 0,2556/0,2557. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0549 (-0,3276).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3585/1,3587, а к 12:00 выросли до 1,3647/1,3649. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7960/10,8065, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8305/10,8410. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,8410/10,8560.

Кабинет министров Украины выделил НАК «Украгролизинг» 100 млн. грн. из Стабилизационного фонда.

Соответствующее постановление КМУ (от 1 ноября 2010 г. №1055 «Об использовании в 2010 году средств Стабилизационного фонда для закупки технических средств для агропромышленного комплекса с последующей передачей их на условиях финансового лизинга») размещено на правительством портале.

Согласно постановлению, средства “Украгролизингу” выделяют на безвозвратной основе за счет поступлений в Стабфонд от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Выделенные средства должны быть направлены на приобретение отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга и мероприятия по операциям финансового лизинга, утвержденным постановлением КМУ от 10 декабря 2003 г. №1904.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году на операции НАК “Украгролизинг» предусматривалось выделение свыше 353 млн. грн. “Мы будем работать со средствами двух бюджетных программ. Первая – «Мероприятия по операциям финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники», которая составляет 55,7 млн. грн. Вторая – «Увеличение уставного фонда НАК «Украгролизинг», это еще 298 млн. грн. Наполняются эти программы из общего (200 млн. грн..) и специального (55,7 млн. грн. и 98 млн. грн.) фондов”, - сообщил в июле этого года председатель правления “Украгролизинга” Николай ШПАК.

С 2012 года пенсионный возраст в Германии увеличивается с нынешних 65 до 67 лет.

Такое решение сегодня принял Кабинет министров ФРГ, сообщает ТСН.

Федеральному канцлеру Ангеле МЕРКЕЛЬ и правительству Германии удалось достичь компромисса с профсоюзными лидерами, и решение правительства о повышении пенсионного возраста вряд ли вызовет волну протестов.

Однако нынешнее повышение возрастной планки для немецких пенсионеров является недостаточным, чтобы государство справилось с выплатой пенсий. Ведущие немецкие экономисты предлагают повысить срок выхода на пенсию до 70 лет. В противном случае в кассах пенсионного страхования просто не хватит денег на выплату пенсий.

По словам руководителя немецкого Института экономики Михаэля ХЮТЕРА, с учетом увеличения продолжительности жизни и сокращения численности населения пенсия с 70 лет должна рассматриваться как реальная перспектива. Только так можно будет достичь баланса между работающими и пенсионерами.

10 ноября во Франции, несмотря на многочисленные протесты, вступил в силу закон о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет.

Президент Евросоюза Жозе Мануэль БАРРОЗУ предложил Грузии внести официальную заявку о вступлениит в члены ЕС. Об этом сообщает NEWSru.

Такая заявка позволит еще больше углубить отношения Грузии и ЕС и сделает ее более привлекательной для инвестиций, заявил Президент ЕС на общем с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ брифинге в Брюсселе в среду.

"Евросоюз никогда не смирится с оккупацией любой части Грузии, - отметил Ж.БАРРОЗУ. - Наши двусторонние отношения развиваются в позитивном направлении и прогрессируют", - сказал Президент ЕС об отношениях с Грузией.

В свою очередь М.СААКАШВИЛИ заявил на брифинге, что целью Грузии является вступить в Евросоюз.

(УНИАН)