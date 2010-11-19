Янукович подписал изменения в Регламент ВР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вчера подписал принятый парламентом Закон Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины».

Как сообщал УНИАН, голосование в четверг состоялось сразу в первом чтении и в целом как закон.

Данным законом предусмотрено отменить норму, которая действовала ранее, о том, что за изменения в Конституцию голосуют открытым голосованием путем подачи именных бюллетеней в порядке, установленном Верховной Радой. И далее в тексте закона также сняты положения, которые действовали раньше относительно открытого голосования путем подачи именных бюллетеней.