Курс НБУ на 19.11.10

Официальный курс НБУ на 19.11.10100 USD – 793.7700 (18 ноября – 793.7700)100 EUR – 1083.2579 (18 ноября – 1070.0813)10 RUR – 2.5441 (18 ноября – 2.5321)Учетные курсы банковских металлов на 19.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107694.74 (18 ноября-106087.36)961 XAG 10 Серебро-2109.05 (18 ноября-2000.30)962XPT10Платина-131607.07(18 ноября-130138.59)964XPD10Палладий-54214.49 (18 ноября-50721.90)

Официальный курс НБУ на 19.11.10 100 USD – 793.7700 (18 ноября – 793.7700) 100 EUR – 1083.2579 (18 ноября – 1070.0813) 10 RUR – 2.5441 (18 ноября – 2.5321) Учетные курсы банковских металлов на 19.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107694.74 (18 ноября-106087.36) 961 XAG 10 Серебро-2109.05 (18 ноября-2000.30) 962XPT10Платина-131607.07(18 ноября-130138.59) 964XPD10Палладий-54214.49 (18 ноября-50721.90)

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