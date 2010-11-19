Анонс на 19 ноября

* В Санкт-Петербурге состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в котором планирует принять участие премьер-министр Украины Николай Азаров.

* Конституционный Суд Украины обнародует принятое 18 ноября Заключение по делу по обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины (дело о внесении изменений в статьи 76, 77, 103, 136, 141 и в раздел XV «Переходные положения» Конституции Украины).

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины/

* Первая выставка социальных и экологических проектов компаний в Украине - CSR MarketPlace. Организатор - Центр Развития корпоративной социальной ответственности. В роботе CSR MarketPlace примут участие 40 компаний и организаций, среди них: ДТЕК, Концерн «Галнефтегаз», Метинвест, Крафт Фудз, «Метро Кэш энд Керри», ОАО «Мироновский хлебопродукт», Интерпайп, Ernst & Young, Киевстар, Корпорация «Артериум», «МТС Украина», АСК «ИНГО», ООО «Астелит» (мобильный оператор life:)), British American Tobacco, Platinum Bank, Microsoft, организации - Глобальный Договор ООН в Украине, Украинский Форум благотворителей, ТЦК, CEUME и др.

* Пресс-конференция на тему: «Налоговый кодекс: как жить бизнесу по новым правилам?». Приглашены народные депутаты Ксения Ляпина (НУНС), Дмитрий Святаш (ПР) и Сергей Терехин (БЮТ).

* Пресс-конференция на тему: «Два руководителя на одну столицу: как разделить полномочия?». Участники: директор Института города Александр Сергиенко; зам. директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Что должна сделать власть, чтобы предприниматели не выходили на улицы?», во время которой будут озвучены требования предпринимателей по изменению налогового климата, обнародована статистика увольнений в случае принятия Верховной Радой нового проекта Налогового кодекса и дальнейший план действий предпринимателей в том случае, если власть не учтет их предложения. Участники: Григорий Кабанченко, зам.председателя Национального форума профсоюзов Украины, Владимир Мартыненко, секретарь Координационного Совета работников рынков Украины, Ольга Гайсумова, член Координационного Совета по развитию малого и среднего бизнеса при исполкоме г.Мелитополь, Людмила Просянова, председатель Бердичевской Региональной Ассоциации частных предпринимателей (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 067 218 77 52.

* Круглый стол на тему: «Балансы Налогового кодекса». Организатор – ИнА «Наш Продукт». Приглашены: Татьяна Ефименко, зам.министра финансов Украины; Сергей Лекарь, зам.главы ГНАУ; Виталий Хомутынник, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики; Макс Альер, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине; Сергей Попов, партнер компании “КПМГ-Украина” и др.

* Состоится Прямая линия читателей газеты «Комсомольская Правда в Украине» и председателя Правления ВОО «Союз потребителей Украины» Леонида Школьника. Вопросы: Кто и как контролирует качество производимых товаров? Как отличить качественный товар от суррогата?Какие основные мировые тенденции наблюдаются в борьбе за качество жизни человека?

* Пресс-конференция на тему: «Страховой рынок и безопасность транспортного движения». Планируется обсудить вопрос участия страхового сектора в решении проблемы безопасности транспортного движения (международный опыт и отечественные инициативы). Пресс-конференция проходит в рамках международной недели безопасности движения. Участники: глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василий Волга и президент ВОО «Ассоциация безопасности транспортного движения» Михаил Берлин.

* При поддержке Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Государственной службы кинематографии состоится показ цикла документальных фильмов лауреата премии КМУ им.Л.Украинки, режиссера Елены Фетисовой, которые привлекают внимание к проблеме социального сиротства в Украине. Участники: председатель Госслужбы кинематографии Екатерина Копылова, председатель представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо, зам.министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана Толстоухова, режиссер Елена Фетисова. В программе показ фильмов: «Вероника и саксофон»; «Стоял себе домик»; «Не один дома». Творческая встреча с режиссером Еленой Фетисовой.

* Состоится торжественная презентация-открытие нового тематического ресторана «Непманн» (Art-event «Рыба fish»). Ресторан посетят: Светлана Леонтьева, дуэт «Алиби», Ирина Мерлени, Ольга Сумска, Анна Филимонова, Анжелика Рудницкая, Егор Бенкендорф, Илья Ноябрев, Василий Вирастюк, Владимир Тарасюк, «Студия 95 Квартал». Ведущий вечера - Дмитрий Оскин.

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