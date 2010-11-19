КС сегодня обнародует заключение о дате парламентских и президентских выборов

Сегодня Конституционный Суд Украины обнародует принятое 18 ноября заключение по делу по обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Представление касалось соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины (дело о внесении изменений в статьи 76, 77, 103, 136, 141 и в раздел XV «Переходные положения» Конституции Украины).

Начало - в 9.00.