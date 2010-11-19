ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Налоговой осталось получить право первой брачной ночи», в котором пишет - вчера парламент окончательно утвердил Налоговый кодекс. Если президент не ветирует этот документ, фискальные органы получат значительно расширенные полномочия…

http://delo.ua/biznes/ukraina/nalogovoj-ostalos-poluchit-pravo-pervoj-brachnoj-nochi-147883/

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Также «Дело» в публикации «Битва за Керченский пролив. Жеваго получил победу» пишет – судостроительный завод «Залив», подконтрольный Константину Жеваго, вернул в свою собственность акваторию Керченского пролива…

http://delo.ua/biznes/kompanii/bitva-za-kerchenskij-pobeda-zhevago-147877/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Жилье погрязнет в долгах», в котором пишет – Кабмин обязал Ощадбанк и Укрэксимбанк выдать застройщикам кредиты под 10% для достройки доступного жилья. После этого гражданам, нуждающимся в жилье, обещают льготные 16-процентные кредиты на покупку достроенных квартир. Но пока в программе "Доступное жилье" участвует только Ощадбанк, а получить кредиты смогут в лучшем случае 800 человек…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541901

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Ferrexpo обустроила сбыт» пишет – горнорудная компания Ferrexpo нашла гарантированный рынок сбыта для трети своей продукции. Ferrexpo стала эксклюзивным поставщиком окатышей международной сталелитейной компании Voestalpine до 2020 года. По мнению экспертов, заключение долгосрочных контрактов позволит Ferrexpo хеджировать риски от волатильности рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541900

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«Коммерсант-Украина» в материале «Украине покажут Solaris» пишет – крупнейший производитель городского транспорта в Польше Solaris Bus & Coach может открыть производство в Украине – компания ведет переговоры с властями Харькова о создании СП. В чешской Сegelec, уже занимающейся совместным производством с "Богданом", считают, что Украина стала интересна европейским производителям благодаря чемпионату Евро-2012…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541909

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Издание «Экономические известия» в публикации «НБУ может отменить постановление, обязывающее банки формировать резервы под валютные кредиты в гривне» пишет – проект меморандума между украинскими властями и МВФ содержит обещание Нацбанка отменить действие постановления №109, которое регулировало порядок расчета норматива валютной позиции. Согласно этому постановлению, банки были обязаны формировать гривневые резервы под валютные кредиты. Таким образом, теперь для балансировки активов и обязательств банкирам нужно снова покупать валюту. Это может вызвать резкий скачок спроса на валюту, считают эксперты…

http://finance.eizvestia.com/full/nbu-mozhet-otmenit-postanovlenie-obyazyvayushhee-banki-formirovat-rezervy-pod-valyutnye-kredity-v-grivne

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Также «Экономические известия» в публикации «Бензин поддаст газку» пишут – после периода ценовой стабильности на рынке топлива намечаются две волны роста стоимости горючего. Первая придется на конец ноября-декабрь 2010 г., вторая — на январь 2011 г.

http://markets.eizvestia.com/full/benzin-poddast-gazku

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«Газета по-киевски» в публикации «Ни визы, ни свободные рынки нам пока не светят» пишет – в понедельник состоится саммит «Украина–ЕС». Какими будут его результаты для нашей страны, в частности, относительно безвизового режима и зоны свободной торговли, рассказали изданию эксперты…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/18/222242.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Вот тебе, бабушка, и «Лучший дом»» пишет - в мэрии решили ликвидировать 12 убыточных коммунальных предприятий, в том числе скандальный «Лучший дом», который возглавляла Кристина Черновецкая. «Газета…» пробралась в этот закрытый дом престарелых…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/19/011546.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Черновецкий уйдет из кресла мэра в шоу-бизнес» пишет – по прогнозам астрологов, мэр Киев скоро появится на сцене…

http://www.segodnya.ua/news/14196424.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Транш МВФ – очередная доза для кредитоманов» пишет – до конца текущего года в Украину ожидается поступление второго транша МВФ. Целесообразности в нем нет, не нужно привлекать кредитные средства только для того, чтобы поддерживать гривню, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/67182

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Американская мечта GM» пишет - недавний банкрот General Motors (GM) с триумфом вернулся на биржу. Компания провела крупнейшее IPO в истории США, разместив акции более чем на $20 млрд

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250029/amerikanskaya_mechta_gm

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Издание «Известия» в публикации «Правила хорошего движения» пишет - 19 ноября в России вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения, а с воскресенья - и поправки в Кодекс об административно-правовых нарушениях, регулирующие штрафные санкции за нарушение ПДД. Это еще одна попытка сделать российские дороги более безопасными…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3148527/

(УНИАН)