ДТЭК выделила 750 тыс. грн. на ремонт детских учреждений в Белозерском

ДТЭК предоставила 750 тыс. грн. исполкому Белозерского городского совета г. Доброполье (Донецкая область) на проведение реконструкции здания Дворца детского и юношеского искусства и ремонта детских дошкольных учреждений в г. Белозерское.

Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК. В сообщении отметили, что Дворец искусств и детские сады посещают дети жителей г. Белозерское и работников шахт «Новодонецкая» и «Белозерская».

Финансирование предоставлено в рамках Декларации о социальном партнерстве ДТЭК, которая была подписана с мэрией г. Доброполье. Этот документ является основой для финансирования со стороны Компании программ социального партнерства, объяснили в департаменте.

И напомнили, что аналогичные проекты Компания осуществляет в 10 городах и двух районах Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины. Приоритетными направлениями финансирования в рамках проектов определены современное образование, охрана здоровья, культурное достояние и развитие, энергоэффективность, развитие бизнес-среды.

Справка УНИАН, ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.