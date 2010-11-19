В Санкт-Петербурге проходит заседание совета глав правительств СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр России Владимир ПУТИН, открывая заседание, отметил, что, несмотря на экономический кризис, товарооборот между странами СНГ в 2010 году вырос более чем на треть.

После заседания глав правительств СНГ в узком составе, заседание продолжится в расширенном составе с участием делегаций.

Напомним, что за 10 месяцев 2010 года товарооборот между Украиной и Россией вырос на 86%.

Как сообщал УНИАН, для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербург прибыл премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

В составе делегации Украины также министр экономики Василий ЦУШКО и заместители министров финансов, образования и науки, здравоохранения, юстиции и АПК.