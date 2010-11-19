Главное на 19 ноября (день)

Финансы

Предприниматели будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады Украины, если Виктор ЯНУКОВИЧ не ветирует принятый 18 ноября Налоговый кодекс.

Об этом идет речь в Ультиматуме Президенту Украины относительно неприемлемости принятого 18 ноября Налогового кодекса, координационного совета предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса, разработанного правительством Николая АЗАРОВА.

Как указывается в переданном УНИАН документе, предприниматели сообща выступают категорически против принятия, подписания и введения в действие Налогового кодекса.

“Налоговый кодекс уничтожает малый и средний бизнес, лишает минимальных средств существования миллионы работающих граждан и членов их семей. Налоговый кодекс уничтожает средний класс как основу демократии и гражданского общества. Налоговый кодекс принимается в интересах большого капитала, который снимает с себя социальную ответственность за благосостояние общества. Защитив собственные средства от налогообложения через выведение их в оффшоры, правящая в стране олигархия весь фискальный груз переводит именно на малый и средний бизнес”, - отмечают предприниматели.

Авторы ультиматума требуют от Президента: “немедленно наложить вето на Налоговый кодекс и обязать правительство его отозвать; за преступление против малого бизнеса и среднего класса, задокументированное в проекте Налогового кодекса, отправить в отставку его авторов — премьер-министра Н.АЗАРОВА, вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО”.

“Если В.ЯНУКОВИЧ не выполнит этих требований и не остановит введение в действие Налогового кодекса, это будет означать, что он сознательно берет на себя персональную ответственность за все негативные последствия его введения, - отмечают предприниматели. - В случае введения в действие Налогового кодекса мы будем вынуждены защищать свое право на жизнь, право на предпринимательскую деятельность, другие гражданские права и свободы бессрочными забастовками и акциями общественного неповиновения”.

Авторы ультиматума обращаются к местным советам всех уровней с призывом безотлагательно созвать внеочередные заседания и дать оценку Налоговому кодексу; поддержать этот Ультиматум и принять обращение к Президенту Украины относительно ветирования Налогового кодекса.

В связи с принятием Налогового кодекса большинством Верховной Рады предприниматели призывают собраться на гражданскую акцию 22 ноября 2010 г. в 10:00 возле Администрации Президента (г. Киев, ул. Банковая, 11, сбор со стороны ул. Институтской) с требованием к Президенту Украины немедленно ветировать этот Налоговый кодекс.

Кроме того, авторы ультиматума отмечают, что в случае подписания В.ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса, они начнут сбор подписей за проведение Всеукраинского референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады и объявлении досрочных выборов Президента Украины и Верховной Рады.

“Заявляем о создании Национального координационного совета по досрочному прекращению полномочий Президента Украины и Верховной Рады. Приглашаем представителей объединений предпринимателей, общественных организаций, всех активных граждан войти в состав Координационного совета. Призываем всех граждан Украины поддержать этот Ультиматум, присоединиться к нашей борьбе за сохранение предпринимательства, за демократию, справедливость и гражданскую свободу в Украине”, - отмечается в документе.

Верховная Рада откорректировала Налоговый кодекс, принятый на вечернем пленарном заседании в четверг, 18 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Виталий ХОМУТИННИК, эти изменения касаются терминологии кодекса, нумерации статей и тех позиций, которые звучали от субъектов законодательной инициативы. Всего такие коррекции, по его словам, составляют 18 страниц текста. «Мы отработали этот текст с юридическим управлением Верховной Рады», - сказал В.ХОМУТИННИК.

По его словам, эти коррекции касаются, в частности, доходов физических лиц, льгот для участников боевых действий и инвалидов І и ІІ групп. «То есть, идет скидка 150% для участников боевых действий и 200% - для участников боевых действий, которые являются инвалидами», - сказал он.

Также коррекции касаются торговой наценки и налогообложения налога на добавленную стоимость торговой наценки в агропромышленном комплексе и т. п.

В.ХОМУТИННИК также довил, что в список видов деятельности, работающих по упрощенной системе налогообложения, добавлено 7 пунктов.

При голосовании председатель ВР Владимир ЛИТВИН не уточнил, в каком именно виде корректируется Налоговый кодекс – в виде постановления или в виде закона. Также председатель ВР не назвал и номер документа, который принимается.

В ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ в расширенном составе принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца текущего года, с тем чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было одобрено всеми без исключения главами правительств стран СНГ.

В своем выступлении премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН подчеркнул, что новый договор будет составлен с учетом принципов и норм Всемирной торговой организации и заменит “морально устаревшее” соглашение о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

“Считаю, что до конца года новый договор можно подготовить к подписанию”, - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что на данный момент есть некоторые разногласия между странами по поводу редакции документа. Однако в ближайшее время они могут быть устранены. “Есть отдельные замечания, соображения, но у нас есть время для того, чтобы вернуться к этому документу, подумать... Подписывать его мы намерены уже в следующем году”, - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, министр экономического развития России Эльвира НАБИУЛЛИНА сообщила, что следующий раунд переговоров по договору о зоне свободной торговли состоится 21-23 декабря. Она подчеркнула, что на сегодняшний день в основном решено большинство спорных вопросов. Однако есть ряд вопросов, которые требуют уточнения.

Прежде всего, отметила Э.НАБИУЛЛИНА, необходимо ускорить внутригосударственные процедуры для ратификации соглашения по правилам определения страны происхождения товара. Она подчеркнула, что соответствующее соглашение должно вступить в силу не позже вступления в силу соглашения о свободной торговле.

По словам Э.НАБИУЛЛИНОЙ, достигнута договоренность о том, что нормы договора о свободной торговле стран СНГ будут применяться в отношении России, Белоруссии и Казахстана в той части, в которой они не противоречат нормам Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Также министр экономразвития сказала, что новый договор о свободной торговле должен заменить действующие двухсторонние соглашения между странами СНГ о двухсторонней торговле. “Нужно согласовать юридический механизм, который бы сделал процесс прекращения действия старых соглашений практически автоматическим”, - отметила она.

Э.НАБИУЛЛИНА также подчеркнула, что страны СНГ должны согласовать список изъятий из режима свободной торговли. “Мы надеемся, что нам это удастся сделать в ближайшее время”.

По ее словам, после согласования договора о свободной торговле до конца года странами СНГ документ будет вынесен на внутреннее рассмотрение в каждой из стран – членов содружества, и весной 2011 года документ будет готов к подписанию.

“У нас просьба дать политическое указание переговорным командам завершить переговоры до конца этого года. На наш взгляд, это вполне реально”, - сказала Э.НАБИУЛЛИНА.

Промышленность

Национальный банк Украины отмечает замедление роста индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в октябре 2010 года до 9,3% в годовом исчислении по сравнению с 10,8% в сентябре т.г.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Рост ИПБО за январь-октябрь 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, составил 6,8%.

«В октябре увеличился положительный вклад в прирост ИПБО производства электроэнергии, газа и воды (1,4 п.п.), строительства (1,2 п.п.) и розничной торговли (0,9 п.п.) при стабилизации вклада сельского хозяйства (0,1 п.п.)», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что сельское хозяйство, после завершения сезонных работ по сбору урожая, демонстрирует стабильную динамику (0,4% в октябре). По состоянию на 1 ноября было собрано 40,7 млн. тонн зерновых культур, что на 15,5% меньше прошлогоднего показателя.

Незначительное охлаждение внешнего спроса повлияло на динамику экспортоориентированных отраслей - металлургии и машиностроения. Так, снижение цен на металлы в октябре на фоне существенного накопления запасов в предыдущие периоды стало причиной замедления роста металлургического производства с 14% в сентябре до 8,9% в октябре в годовом исчислении.

Замедление экономического роста в основных странах-партнерах привело к уменьшению объемов производства машиностроения в октябре на 5,3%, хотя рост в годовом исчислении составил 32%.

Снижение температуры воздуха в октябре, когда еще не была запущена система централизованного отопления жилых помещений, стало причиной существенного увеличения потребления населением электроэнергии, прирост производства которой в октябре составил 13,2% в годовом исчислении и 8,8% при исключении сезонного фактора. Вклад производства и распределения электроэнергии, газа и воды в прирост промышленного производства увеличился и составил 2,1 п.п. (0,4 п.п. в сентябре).

Рост строительной отрасли в октябре составил 15,2% в годовом исчислении. Основным фактором наращивания объемов строительных работ выступает увеличение государственного финансирования в рамках подготовки к Евро-2012. За 10 месяцев падение объемов строительства замедлилось до 9%.

Прирост объема розничной торговли в октябре составил 11,8% в годовом исчислении, за 10 месяцев – 5,9%.

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического содружества".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Основой целью законопроекта является вступление в силу Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества, подписанного 24 сентября 2010 года в г. Скопье (Македония).

Принятие и вступление в силу закона Украины обеспечит выполнение Украиной присоединительных процедур в рамках Договора об учреждении Энергетического содружества и графика имплементации асquis соттипаutaire.

Внедрение норм европейского энергетического законодательства будет способствовать расширению доступа украинских экспортеров к энергетическим рынкам стран Европы, предоставит возможность прямого выхода на конечных потребителей, позволит избежать посреднических услуг, создаст рыночные условия в энергетическом секторе экономики, которые будут способствовать привлечению инвестиций для расширения возможностей и усовершенствования существующей энергетической инфраструктуры, способствовать дальнейшему развитию и интеграции украинских энергетических сетей в европейскую систему.

Участие Украины во внутреннем энергетическом рынке ЕС значительно повысит инвестиционную привлекательность отечественных энергетических компаний.

Внедрение стандартов ЕС положительно повлияет на институционную структуру энергетического сектора и его оптимизацию, основанную на рыночных принципах, будет способствовать увеличению капитализации компаний, а также их способности привлекать большие объемы инвестиций.

Потребители получат доступ ко всем ресурсам европейского энергетического рынка по конкурентным ценам и гарантировано будут обеспечены энергоресурсами на максимально приемлемых условиях.

Будет докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

Транспорт

Госавтоинспекция Украины в конце этого года – начале следующего планирует вынести на обсуждение общественности изменения к Правилам дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Евгений КРАВЕЦ сообщил сегодня в Киеве во время круглого стола по случаю Недели безопасности дорожного движения, которая проводится с 15 по 21 ноября

“Мы планируем до конца этого года – в первых числах января следующего года вынести на обсуждение новую редакцию Правил дорожного движения, разработанную на основе предложений граждан, организаций, с учетом изменений в отдельных законах и международного опыта”, - сказал он.

Е.КРАВЕЬ заметил, что, по оптимистическим прогнозам, эти изменения могут вступить в силу весной следующего года.

Реформирование ЖКХ

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства разработало законопроект «Об акционировании предприятий коммунальной собственности, которые проводят деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в Украине подавляющее большинство предприятий водо-, теплоснабжения и водоотвода принадлежат к коммунальному сектору экономики и являются коммунальными унитарными предприятиями.

В министерстве считают, что одним из эффективных механизмов совершенствования управления коммунальными предприятиями и привлечения внешних финансовых ресурсов на цели капитальных инвестиций в коммунальную инфраструктуру является корпоратизация коммунальных предприятий, то есть преобразование в хозяйственное общество.

Законопроект разработан с целью закрепить на законодательном уровне процедуру и условия осуществления корпоратизации коммунальных предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере водо-, теплоснабжения и водоотвода; определить условия и возможные основания использования коммунального имущества, которое не подлежит приватизации и использовалось корпоратизирующимся коммунальным предприятием; обеспечить соблюдение интересов территориальной общины в процессе проведения корпоратизации.

В министерстве считают, что принятие законопроекта позволит увеличить частные инвестиции в водопроводно-канализационное и тепловое хозяйство, создаст предпосылки для последующего развития рынка ценных бумаг и соответственно, диверсификации активов пенсионных и других инвестиционных фондов.

Приватизация

Хозяйственный суд Киева постановлением от 8 ноября т.г. запретил совершать любые действия по препятствованию в проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета акций "Укртелекома", передает корреспондент УНИАН.

Такое решение вынесено по иску компании Ivinvest (Республика Маршалловые острова) к Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) о необходимости в установленный законодательством срок обеспечить продажу пакета акций ОАО «Укртелеком».

Согласно вынесенному решению, суд запретил любым лицам препятствовать ФГИУ, иным уполномоченным государственным органам проводить конкурс, запретил самому Фонду госимущества совершать действия, направленные на прекращение этого конкурса, а также запретил Антимонопольному комитету препятствовать его проведению. Своим постановлением суд также запретил представителям издательства Государственного информационного бюллетеня о приватизации и газеты «Ведомости приватизации» совершать действия, которые «сделают невозможной публикацию сообщений связанных с проведением конкурса по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком».

Всего в определении содержится несколько десятков запретов различным государственным органам и должностным лицам на совершение возможных действий по прекращению конкурса по продаже «Укртелекома».

Данное определение вступает в силу с даты его принятия - 8 ноября 2010 года.

Политика

Конституционный Суд Украины признал отвечающим Основному Закону законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских поселковых, городских председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, вывод суда зачитал председатель КС Анатолий ГОЛОВИН.

Суд установил, что предложение депутатов дополнить Переходные положения Конституции пунктами, в соответствии с которыми очередные выборы в Верховную Раду состоятся в последнее воскресенье октября 2012 года, а выборы Президента - в последнее воскресенье марта 2015 года, отвечают положениям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Также суд признал конституционным предложение депутатов о продлении сроков полномочий Верховной Рады Украины, АР Крым и органов местного самоуправления до 5 лет, а также положения, которыми установлено, что выборы в эти органы будут проходить в последнее воскресенье октября пятого года их полномочий, выборы Президента, - в последнее воскресенье марта пятого года его полномочий..

Как известно, в соответствии с 13 разделом Конституции, депутаты должны после получении вывода КС предварительно одобрить данный законопроект 226-ю голосами, а на следующей сессии, которая начнется в феврале 2011 года, - одобрить законопроект в целом 300 голосами.

Закон вступит в силу после опубликования.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вчера подписал принятый парламентом Закон Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины».

Как сообщал УНИАН, голосование в четверг состоялось сразу в первом чтении и в целом как закон.

Данным законом предусмотрено отменить норму, которая действовала ранее, о том, что за изменения в Конституцию голосуют открытым голосованием путем подачи именных бюллетеней в порядке, установленном Верховной Радой. И далее в тексте закона также сняты положения, которые действовали раньше относительно открытого голосования путем подачи именных бюллетеней.

(УНИАН)