Украина присоединилась к решению СНГ о создании Национальных координаторов государств

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ о присоединении Украины к решению Совета глав государств Содружества Независимых Государств "О Положении о Национальных координаторах государств – участников Содружества Независимых Государств".

Текст соответствующего указа (№1040/2010) размещен на официальном сайте главы государства.

Совет глав государств СНГ принял это решение 10 октября 2008 года.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о присоединении Украины к решению Совета глав государств Содружества Независимых Государств "О Правилах процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества Независимых Государств".

Текст соответствующего указа (№ 1041/2010) размещен на официальном сайте главы государства.

Совет глав государств СНГ принял процедуры уставных органов СНГ 9 октября 2009 года.