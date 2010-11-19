Азаров посетит Ливию и Египет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 22-25 ноября будет находиться с официальными визитами в Ливии и Египте.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений МИКИТЕНКО.



“Это, в сущности, первый выезд премьер-министра господина АЗАРОВА в арабские государства”, - сказал он.



Е.МИКИТЕНКО сообщил, что в Ливии состоится заседание Смешанной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству. Комиссию с украинской стороны возглавляет Н.АЗАРОВ, с ливийской - его коллега.



Е.МИКИТЕНКО сообщил, что за январь-сентябрь этого года товарооборот между Украиной и Ливией составил около 109 млн. дол., из них 108,5 млн. дол. - украинский экспорт.



В ходе заседания Комиссии планируется подписать ряд документов: протокол заседания, соглашение о сотрудничестве между “Укринформом” и ливийским информагентством “Джана”, а также соглашение о сотрудничестве ТПП Киева и Триполи.



24 ноября Н.АЗАРОВ прибудет в Египет.



По словам Е.МИКИТЕНКО, будет проведено заседание Смешанной египетско-украинской торгово-экономической комиссии. С украинской стороны ее возглавляет министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ. Заключительное заседание Комиссии состоится с участием премьер-министров.



Е.МИКИТЕНКО сообщил, что за январь-сентябрь этого года экспорт из Украины в Египет составил 904,5 млн. дол., импорт из Египта - 71,7 млн. дол. В ходе визита будет подписан протокол заседания Совместной египетско-украинской торгово-экономической комиссии, меморандум о сотрудничестве в области водных ресурсов, Исполнительная программа о сотрудничестве в сфере культуры на 2010-2013 годы, а также меморандум о сотрудничестве в области высшего образования и науки.