В отношениях между Брюсселем и Киевом снова наметилась динамика – немецкая FAZ

После прихода к власти Президента Виктора ЯНУКОВИЧА сначала в отношениях между ЕС и Украиной почти ничего не изменилось, однако теперь все по-другому.

Об этом пишет немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» (FAZ).

В частности, отмечает издание, сразу после избрания В.ЯНУКОВИЧА на президентскую должность в начале этого года в переговорах относительно соглашения об ассоциации наступили трудные времена. ЕС, который и без того колеблется, что может рассматриваться как сигнал для возможного вступления Украины, отреагировал на новости о нарушении прав и своевольных арестах достаточно сдержано.

Новая власть в Украине, которая, в отличие от своих предшественников, не определяла себя как «прозападная» и является далекой от демократического энтузиазма, со своей стороны под влиянием экономических интересов, связанных с ней олигархов колебалась относительно требования об открытии рынков, констатирует газета.

ЕС начал сетовать, что Украина не хочет отказаться от протекционистской пошлины для автомобилей (защищая, таким образом, внутреннее производство легковых авто корейской марки Daewoo), закрывает свой рынок зерна и не хочет внедрять европейские нормы токсичности отработанных газов. Украинская сторона ответила, что если Украина не получит от ЕС перспективы членства, тогда общественность не поймет, почему необходимо подвергать чувствительные отрасли экономики конкуренции с европейцами и создавать общий фонд для преодоления будущих газовых кризисов. Кроме того, по словам украинских высокопоставленных чиновников, ЕС со своей стороны не готов открывать свои закрытые сельскохозяйственные рынки или открывать границы для проезда украинских грузовиков (которые придерживаются значительно меньшего количества требований безопасности, чем европейские), пишет «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».

Теперь же, отмечает издание, в переговорах наметилось движение. Украина попала под давление россиян, ведь премьер-министр РФ Владимир ПУТИН форсирует свой проект строительства газопровода «Южный поток», который будет идти в обход Украины. Благодаря ему, будет обесценен важнейший стратегический актив Украины, ее транзитный газопровод, поэтому В.ЯНУКОВИЧ опять ищет контакты на Западе, пишет газета. В частности, в сентябре Киев подписал Протокол о вступлении в Европейское энергетическое сообщество. Как только он будет ратифицирован, Украина будет обязана открыть свой трубопровод для европейских потребителей.

Кроме того, по данным европейских дипломатов, в октябре в тяжелых переговорах относительно соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, наконец, состоялось такое ощутимое оживление, что еврокомиссар по вопросам торговли Карл де ГУХТ позволил себе спрогнозировать, что если все будет продолжаться так же, то, возможно, уже в будущем году можно будет подписать соглашение, напоминает газета, добавляя, что обе стороны, кажется, готовы к компромиссу.

Украина ожидает от ЕС больших беспошлинных квот для сельскохозяйственных продуктов, а если сельскохозяйственный рынок так и не будет открыт, требует снижения ввозной пошлины. Европейские дипломаты отмечают, что Брюссель не исключает возможности того, что он на это согласится, отмечает FAZ.

Однако важнейший прогресс, добавляет немецкая газета, будет представлен в следующий понедельник, когда в Брюсселе состоится очередной саммит Украина-ЕС: ЕС собирается пойти навстречу Киеву в вопросе визового режима, и этот успех является важным для В.ЯНУКОВИЧА.

Как отмечает издание, то, что ЕС пошел на такие уступки, хотя демократическая репутация В.ЯНУКОВИЧА является не самой лучшей, вызывает одобрение со стороны оппозиции, которая переживает сложные времена.

Более того, пишет FAZ, на днях Юлия ТИМОШЕНКО пожелала В.ЯНУКОВИЧУ успеха в переговорах между Украиной и ЕС относительно соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, а также упрощения визового режима с Украиной.

Как отмечает «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО, которая имеет прозападную ориентацию, может часами говорить о том, как В.ЯНУКОВИЧ фальсифицировал выборы и приказал своей службе безопасности начать преследование оппозиции, но на вопрос, должен ли Брюссель заключать соглашение об ассоциации с таким партнером, в интервью газете ответила однозначным «да». По ее словам, ЕС должен четко разграничивать действующую «недемократическую» власть и «украинский народ», который, как и раньше, видит свое будущее в Европе. «Независимо от того, какая сила находится при власти, нам необходимо подписать соглашение об ассоциации», - сказала она.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО высказала еще одно пожелание брюссельским переговорщикам: если однажды, наконец, будет подписано соглашение об ассоциации (с обязательной перспективой членства), ЕС должен настаивать на предостережении, которое позволяло бы реагировать на ущемления демократии и прав человека. «Нам нужно постоянное наблюдение и регулярные доклады, - требует Ю.ТИМОШЕНКО. - Тогда Украина будет продолжать свой путь в Европу».