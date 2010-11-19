Курс НБУ на 22 ноября

Официальный курс НБУ на 22.11.10 100 USD США – 793.7700 (19 ноября – 793.7700) 100 EUR – 1085.4011 (19 ноября – 1083.2579) 10 RUR – 2.5648 (19 ноября – 2.5441) Учетные курсы банковских металлов на 22.11.10. за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-107754.28 (19 ноября-107694.74) 961 XAG 10 Серебро-2148.74 (19 ноября-2109.05) 962 XPT 10 Платина-132162.71 (19 ноября -131607.07) 964 XPD 10 Палладий-55643.28 (19 ноября-54214.49)

Официальный курс НБУ на 22.11.10 100 USD США – 793.7700 (19 ноября – 793.7700)

100 EUR – 1085.4011 (19 ноября – 1083.2579)

10 RUR – 2.5648 (19 ноября – 2.5441) Учетные курсы банковских металлов на 22.11.10. за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-107754.28 (19 ноября-107694.74)

961 XAG 10 Серебро-2148.74 (19 ноября-2109.05)

962 XPT 10 Платина-132162.71 (19 ноября -131607.07)

964 XPD 10 Палладий-55643.28 (19 ноября-54214.49)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter