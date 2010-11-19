В Индии разбился военно-транспортный вертолет, погибли 12 человек

В Индии сегодня потерпел крушение вертолет Ми-17 ВВС страны.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны республики Раджеш КАЛИЯ, на борту находились 12 человек. Все они погибли.

Катастрофа произошла в районе Бомдир в штате Аруначал-Прадеш.

По словам представителя военного ведомства, вертолет рухнул спустя несколько минут после взлета.

Точную причину крушения определит специально сформированная комиссия. Между тем, как отмечает газета "Таймс оф Индиа", на борту вертолета сразу после взлета произошел взрыв.