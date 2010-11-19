Главы правительств государств СНГ утвердили План приоритетных мероприятий в рамках содружества

На заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге утвержден План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, на заседании, участие в котором принимает премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, одобрено 21 из 26 вопросов, которые были внесены в повестку дня.

Также участники заседания Совета правительств государств СНГ одобрили Прогноз производства и использования энергоресурсов государствами-членами СНГ на период до 2020 года; принята Концепция повышения продовольственной безопасности государств СНГ; утверждены основы целевых макроэкономических показателей развития экономики государств СНГ.

Кроме того, на заседании заслушана информация о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.

Также на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ было принято решение «О состоянии конкуренции на рынке телекоммуникаций стран-участниц СНГ». В нем, в частности, рекомендовано антимонопольным органам государств СНГ завершить процедуры совместных расследований нарушений антимонопольного законодательства на рынке услуг связи в международном роуминге в первом квартале 2011 года.