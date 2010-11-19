Главное за 19 ноября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Международная политика

На заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге утвержден План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, на заседании, участие в котором принимает премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, одобрено 21 из 26 вопросов, которые были внесены в повестку дня.

Также участники заседания Совета правительств государств СНГ одобрили Прогноз производства и использования энергоресурсов государствами-членами СНГ на период до 2020 года; принята Концепция повышения продовольственной безопасности государств СНГ; утверждены основы целевых макроэкономических показателей развития экономики государств СНГ.

Кроме того, на заседании заслушана информация о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.

Также на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ было принято решение «О состоянии конкуренции на рынке телекоммуникаций стран-участниц СНГ». В нем, в частности, рекомендовано антимонопольным органам государств СНГ завершить процедуры совместных расследований нарушений антимонопольного законодательства на рынке услуг связи в международном роуминге в первом квартале 2011 года.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ о присоединении Украины к решению Совета глав государств Содружества Независимых Государств "О Положении о Национальных координаторах государств – участников Содружества Независимых Государств".

Текст соответствующего указа (№1040/2010) размещен на официальном сайте главы государства.

Совет глав государств СНГ принял это решение 10 октября 2008 года.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о присоединении Украины к решению Совета глав государств Содружества Независимых Государств "О Правилах процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества Независимых Государств".

Текст соответствующего указа (№ 1041/2010) размещен на официальном сайте главы государства.

Совет глав государств СНГ принял процедуры уставных органов СНГ 9 октября 2009 года.

Налоговый кодекс



Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что Налоговый кодекс у него “высокого восхищения не вызывает”.

Об этом спикер сказал в интервью телеканалу “Рада”.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что Налоговый кодекс необходимо было принять.

При этом он подчеркнул, что нужно будет “постоянно проводить мониторинг” выполнения Налогового кодекса и “вносить оперативные изменения”.

В.ЛИТВИН считает, что после опубликования Налогового кодекса необходимо будет провести “всеукраинский ликбез”, чтобы граждане поняли, каким образом их касаются положения Налогового кодекса и какую ответственность каждый несет в соответствии ним.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада 269-ю голосами приняла в целом Налоговый кодекс.

Кодекс вызвал волну протеста со стороны предпринимателей по всей Украине, которые в случае подписания Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ документа обещают провести Всеукраинский референдум относительно досрочного прекращения полномочий главы государства и Верховной Рады.

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Кабинет министров Украины разработал два законопроекта для упрощения начала деятельности предприятий любой форм собственности.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр по экономически вопросам Сергей ТИГИПКО журналистам в Днепропетровске.



По словам С.ТИГИПКО, планируется отменить в качестве обязательного условия деятельности предприятия наличие печатей и устава.



«Мы уберем печати, так как сам процесс получения печати занимает много времени и требует юридического заверения, требует уплаты денег, тогда как нигде в мире печать не несет никакого существенного значения», - сказал С.ТИГИПКО.



Также будут убраны уставы, а законопроектом будет предусмотрен типовой устав, добавил он. Кроме того, по словам вице-премьера, будет отменено обязательное наличие уставного фонда.



«Мы все сделаем для того, чтобы выйти на «ноль» по уставному фонду. На сегодня уставной фонд, в каком бы объеме он ни был, заставляет компании открывать счет, и это еще задерживает время на открытие бизнеса», - отметил С.ТИГИПКО.



Он добавил, что уставные фонды могут быть по желанию компаний.



По мнению вице-премьера, сейчас наступило время проведения реальных реформ, которые надо быстро осуществлять.

Финансы



Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за 9 месяцев 2010 г. составили 6 млрд. 851,3 млн. долл., прямые иностранные инвестиции в Украину за 9 месяцев 2010 г. составили 42 млрд. 511,9 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, инвестиции из Украины на Кипр составили 6 млрд. 358 млн. долл. (92,8%), в РФ - 164,5 млн. долл. (2,4%), в Латвию - 76,2 млн. долл. (1,1%), Польшу - 49,7 млн. долл. (0,7%).

Инвестиции в Украину из Кипра составили 9 млрд. 579,1 млн. долл. (22,5%), из Германии - 7 млрд. 005 млн. долл. (16,5%), 4 млрд. 082,7 млн. долл. (9,6%) - из Нидерландов, 2 млрд. 956,3 млн. долл. (7%) - из РФ, 2 млрд. 667,3 млн. долл. - из Австрии, 2 млрд. 284,7 млн. долл. - Великобритании, 1 млрд. 751,6 млн. долл. - из Франции.

Как сообщал УНИАН, общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в Украину, на 1 июля 2010 г. составил 40 млрд. 402,1 млн. долл., что на 1,2% больше объемов инвестиций на начало 2010 г., и в расчете на одного человека составляло 880,7 долл.

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Украина намерена продлить действие кредита российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долл. на полгода.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

“Мы будем продлевать кредит на полгода. Это нам позволяют делать условия кредита”, - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что согласно кредитному соглашению, срок действия кредита может быть продлен на полгода трижды.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.

По программе сотрудничества Украины и МВФ кредит "ВТБ" в размере 2 млрд. долл. должен быть погашен до конца 2010 года.

17 сентября министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сообщил, что не исключает, что кредит российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долларов частично может быть погашен средствами от размещения евробондов.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9470/7,9540, к 12:00 сузился спрэд 7,9505/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9495/7,9545.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2564/68, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2565/0,2566. К закрытию цены поднялись до 0,2566/0,2568. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0050 (-0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3610/1,3730. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8720/10,8835, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8810/10,8920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,8805/10,8935.

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За последние десять дней на межбанковском валютном рынке и на наличном рынке гривня укрепилась относительно доллара США на 0,27%.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, с начала ноября зафиксировано позитивное сальдо поступлений иностранной валюты от нерезидентов. «При этом наблюдается уменьшение чистого спроса на иностранную валюту, что способствует курсовому усилению гривни», – заявляет НБУ.

Такая ситуация позволяла Нацбанку проводить интервенции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца снизился на 0,33% – до 7,9377 грн./долл. Относительно евро и российского рубля гривня укрепилась на 1,19% и 1,35% – до 10,8326 грн./евро и 2,5441 грн./10 рублей соответственно.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в октябре 2010 года сократились на 1,2% – до 34,252 млрд. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины в октябре составили: покупка валюты – 169,5 млн. евро (или в эквиваленте 237,7 млн. долл.) по средневзвешенному курсу 11,091898 грн./евро, продажа – 734,1 млн. долл. по средневзвешенному курсу 7,94415 грн./долл.

Фондовый рынок

Компания СКМ не исключает возможности участия в конкурсе по продаже «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по развитию бизнеса компании СКМ Илья АРХИПОВ сегодня на пресс-конференции, посвященной десятилетию компании.

“Мы не исключаем возможности своего участия (в конкурсе по продаже “Укртелекома” – УНИАН)”, - сказал И.АРХИПОВ. “Актив большой, сложный и, безусловно, интересный, поэтому мы ведем переговоры с рядом потенциальных партнеров в этом процессе и, может быть, будем участвовать”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Эксперты называли украинскую группу СКМ и российскую АФК "Система" наиболее вероятными претендентами на покупку госпакета акций «Укртелекома».

Справка УНИАН. Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК "Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

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Верховный суд Украины 15 ноября отменил два судебных решения, которыми Фонд государственного имущества Украины был обязан заключить договоры аренды имущества аэродромно-технического комплекса "Авиационная база "Узин" в Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Решение ВСУ принято по результатам рассмотрения заявлений генерального прокурора, отмечается в сообщении.

Авиабаза “Узин” подчинена Управлению государственной охраны аэродромно-технического комплекса.

Как сообщал УНИАН, в свое время бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просил правительство изучить вопрос создания международного грузо-пассажирского аэропорта «Узин» на базе аэродромно-технического комплекса «Авиационная база Узин».

ТЭК



Государственный банк развития КНР в качестве пилотного проекта выделит средства под государственные гарантии на переоснащение и реорганизацию трех украинских шахт в размере 120 млн. долларов. Проект рассчитан на 15-20 лет.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания круглого стола «Добыча и переработка полезных ископаемых» в рамках I Луганского Международного инвестиционного форума сообщил представитель посольства КНР в Украине Дэн Сяо Сю.



«Китай может помочь развитию угольной промышленности Украины. Мы предлагаем выгодные условия, и с радостью будем сотрудничать, работать над этой отраслью. Китай готов закупать уголь в Украине, так как он очень качественный», - заявил он, давая оценку инвестиционным проектам, предложенных луганчанами.



Во время заседания обсуждались вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом Луганской области в сфере угледобывающей промышленности, а также добычи углеводородного сырья области. Кроме того, были представлены и обговорены инвестиционные проекты Луганской области.



По словам заместителя председателя Луганской облгосадминистрации по вопросам промышленной политики, транспорта и связи Юрия ЧЕРНУХИ, инвестиционный потенциал Луганской области в сфере добычи и переработки полезных ископаемых является значительным. «На данный момент на территории региона насчитывается 735 месторождений разнообразных полезных ископаемых. В области находится 20 месторождений углеводорода. Из них 10 находятся в эксплуатации, остальная половина – в активном развитии. На территории области расположено 382 каменноугольных объекта, запасы угля которых составляют примерно 14,4 млрд. тонн. Уголь является стратегическим ресурсом для Луганской области. Он составляет около 70% минерально-сырьевой базы региона. В области работают около 200 предприятий и организаций по добыче, хранению и транспортировке угля», - заявил он.

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Группа ТНК-ВР может инвестировать в развитие газового бизнеса в Украине до 2 млрд. долл. в течение ближайших 25 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Коммерс».

Как отметили в компании, ТНК-ВР хочет изучить возможности по добыче газа из нетрадиционных источников. Речь идет об обычном газе метане, содержащемся в низкопроницаемых породах - плотных песчаниках и глинистых сланцах, что затрудняет и удорожает его извлечение и добычу.

«Мы намерены использовать передовые технологии, положительно зарекомендовавшие себя на международных рынках, в частности в США, где добыча газа из нетрадиционных источников в прошлом году превысила половину общего национального объема добычи», - отметили в компании.

В настоящий момент неизвестно, имеются ли в Украине экономически эффективные ресурсы газа из нетрадиционных источников. Для того, чтобы выяснить это, требуется дополнительное геологическое изучение ресурсного потенциала, а также проведение оценки экономической эффективности реализации таких проектов.

Компания намерена пробурить в плотных песчаниках три поисковых скважины на первом этапе и, в случае получения удовлетворительных результатов, - предполагается бурение дополнительных поисковых и разведочных скважин в западной части Донецкого угольного бассейна, что будет основой для принятия решения о дальнейших действиях.

«Первоначальные инвестиции предполагаются в размере до 50 млн. долл. При этом, в случае подтверждения экономической эффективности реализации проекта, ТНК-ВР может инвестировать в развитие газового бизнеса в Украине до 2 млрд. долларов в течение ближайших 25 лет», - отметили в компании.

При этом сообщается, что реализация проекта поможет создать значительное количество дополнительных рабочих мест в Украине, привлечь и внедрить современные технологии, а также обеспечить новый стабильный источник пополнения бюджета государства.

Подтверждением масштабности и важности намерений стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины, Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины», правительством Российской Федерации и Группой компаний «ТНК-ВР» относительно разведки и добычи газа плотных песчаников от 27 октября 2010 года.

18 ноября компания подтвердила свою заинтересованность в развитии проекта, подписав Меморандум о сотрудничестве с Луганским областным советом и Луганской областной государственной администрацией относительно разведки и добычи природного газа из плотных песчаников в Луганской области.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных автозаправочных станций, управление АЗС; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов.

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Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО предлагает Азербайджану организовать поставку нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом шла речь сегодня во время встречи А.ЛУКАШЕНКО с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнагом АБДУЛЛАЕВЫМ.

"Мы рассматриваем любые варианты сотрудничества с Азербайджаном по углеводородному сырью. Я имею ввиду поставки в Беларусь азербайджанской нефти по своп-схеме, замещая венесуэльскую нефть, которая будет продаваться на американском рынке", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время в пресс-службе не сообщили деталей возможной организации поставок азербайджанской нефти в Беларусь.

Транспорт



В ближайшее время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направит Министерству транспорта и связи текст стратегии развития дальнейшей работы банка, где будет отражен также и отчет о сотрудничестве с Украиной в сфере транспорта.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, об этом стало известно во время встречи под председательством первого заместителя министра транспорта и связи Украины Владимира КОРНИЕНКО с делегацией ЕБРР во главе с исполнительным директором ЕБРР региона Турции, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Оливье ДЕКАМПОМ, состоявшейся в Минтранссвязи. Согласно сообщению, Минтранссвязи и ЕБРР настроены на дальнейшее результативное сотрудничество, банк отметил прогресс в сотрудничестве с министерством. Анализируя нынешнее состояние отношений отраслей транспорта с ЕБРР, О.ДЕКАМП отметил значительный успех и достижение заметных результатов в сотрудничестве с "Укравтодором". В.КОРНИЕНКО подтвердил, что прогресс в этой сфере наблюдается даже на техническом уровне, поскольку строится и открывается все больше новых дорог. Кроме того, представители ЕБРР выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с «Укрзализныцей» по вопросам обновления подвижного состава, внедрения скоростного движения и т.д., при условии четкой политики правительства Украины относительно реформирования «Укрзализныци». В.КОРНИЕНКО отметил, что правительство Украины достаточно серьезно настроено во всех вопросах, касающихся реформирования «Укрзализныци», и значительная работа в этом направлении уже сделана. «Уже сейчас рынок железнодорожных перевозок в Украине работает в достаточно конкурентной среде в организованном порядке», - сказал он. Согласно сообщению, также О.ДЕКАМП отметил, что морские порты Украины имеют значительный потенциал, и ЕБРР в перспективе заинтересован в сотрудничестве с предприятиями морского транспорта.

Соцполитика



Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА инициировал перед Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ ужесточение уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства о труде и невыплату заработной платы.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



Как отмечает В.ПШОНКА, преступления, предусмотренные статьей 172 (грубое нарушение законодательства о труде) и частью первой статьи 175 (безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) Уголовного кодекса, законодателем отнесенные к преступлениям небольшой тяжести.



При этом генпрокурор приводит данные, что за 9 месяцев текущего года было рассмотрено 1745 дел этой категории и вынесен 901 обвинительный приговор в отношении должностных лиц. В частности, 798 человек (88,5%) оштрафованы, и только 2 человека приговорены к реальному лишению свободы за совокупностью приговоров, остальные должностные лица привлечены к уголовной ответственности, не связанной с лишением свободы.



Вместе с тем, констатирует В.ПШОНКА, из года в год количество преступлений по фактам умышленного уклонения от выплаты зарплаты и грубого нарушения законодательства о труде не уменьшается. За указанный период в сфере оплаты труда органами прокуратуры возбуждено более 2,1 тыс. уголовных дел, что на 14% (297 дел) больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Следовательно, действующие границы наказаний за преступления этой категории не достигают цели предотвращения совершения новых уголовно наказуемых деяний, подчеркнул руководитель Генпрокуратуры, выразив убеждение, что наряду с повышением уровня ответственности в части применения вида наказания - лишения свободы - необходимо ужесточить экономические санкции (штраф), предусмотренные статьями 172, 175 УК Украины.



В связи с этим В.ПШОНКА обратился к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ как субъекту законодательной инициативы относительно внесения разработанного Генеральной прокуратурой Украины законопроекта на рассмотрение Верховной Рады Украины.



В частности, предлагается за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде предусмотреть штраф в размере до 8,5 тыс. грн., или лишение свободы сроком до двух лет. Если такие действия совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или матери, которая имеет ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, размер штрафа будет расти до 17 тыс. грн., а лишение свободы – до трех лет.



В случае умышленной безосновательной невыплаты зарплаты, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты более чем за один месяц правонарушителя будет ожидать штраф в размере от 34 тыс. грн. до 51 тыс. грн., или лишение свободы сроком до трех лет. Если такое преступление совершено вследствие нецелевого использования средств, размер штрафа будет расти до 85 тыс. грн., а лишение свободы – сроком до пяти лет, проинформировали в Генеральной прокуратуре.

(УНИАН)

