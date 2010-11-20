Украина не ведет переговоры о вступлении в ЕЭП - Азаров

Украина не ведет переговоров о вступлении в Единое экономическое пространство.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам в Санкт-Петербурге после завершения встречи глав правительств стран-членов СНГ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«Мы не ведем переговоров о вступлении в ЕЭП», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он также отметил, что «мы принимали участие в заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС в качестве наблюдателей и с интересом ознакомились со всеми подписанными документами». (УНИАН: сегодня в Санкт-Петербурге после завершения заседания Совета глав правительств стран-членов СНГ состоялось также заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического содружества).

Как сообщалось, Россия, Беларусь, Украина и Казахстан еще в 2003 году намеревались создать Единое экономическое пространство (ЕЭП). Процесс затянулся в связи с позицией Украины, которая выступала за создание зоны свободной торговли в рамках ЕЭП, но отказывалась входить в Таможенный союз и выступала против создания наднациональных органов этой организации. Во время президентства Виктора ЮЩЕНКО переговоры относительно ЕЭП были прекращены.

Президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алма-Ате 19 декабря 2009 года договорились создать Единое экономическое пространство до 1 января 2012 года, а Таможенный союз трех стран работает уже с 1 января 2010 года.