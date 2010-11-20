В Польше - «день тишины»

В Польше в полночь по местному времени начал действовать режим предвыборной тишины. В воскресенье в стране состоится первый тур выборов в органы местного самоуправления.

Как передает ИТАР-ТАРС, в нынешних местных выборах принимают участие четверть миллиона кандидатов. Жителям страны предстоит избрать 48809 депутатов, 1576 войтов (глав районных администраций), 709 бургомистров и 107 мэров. Право отдать свой голос имеют 30,6 млн. поляков.

Голосование начнется на всех избирательных участках 21 ноября в 8 утра по местному времени и завершится в 10 вечера. Первые предварительные итоги выборов появятся сразу после закрытия участков.

По мнению наблюдателей, больших сюрпризов нынешнее голосование не принесет. Согласно данным опросов, большинство руководителей останутся на своих постах. Почти во всех городах победу пророчат представителям правящей партии "Гражданская платформа". Оппозиционная партия "Закон и справедливость", председатель которой Ярослав КАЧИНЬСКИЙ, проиграв президентские выборы, обещал взять реванш на местных, пользуется поддержкой лишь четверти избирателей.

Интересными обещает быть голосование только в двух крупных городах - исторической столице Польши - Кракове и приморском Сопоте, где рейтинги главных кандидатов на кресло мэра практически равны. В Варшаве наибольшей поддержкой пользуется действующий президент (мэр) города Ханна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ, которой пророчили победу в первом туре.

Как сообщили УНИАН в Центральной избирательной комиссии Польши, нарушения избирательной тишины будет караться штрафом по меньшей мере 1,7 тысячи долларов в случае простой агитации за себя.

Публикация социологических опросов будет караться штрафом от 175 до почти 350 тысяч долларов.

Польское избирательное законодательство позволяет оставить на неподвижных бигбордах ранее размещенные избирательные материалы.

В то же время на бигбордах, где меняются рекламы, этого уже делать нельзя.

Во время избирательной тишины, которая будет продолжаться до воскресенья 22.00 местного времени, запрещено проводить манифестации, митинги и раздавать избирательные материалы.