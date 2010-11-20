ГЛАВНОЕ на 20 ноября

Главные события первой половины дня

Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что примет решение о подписании или о ветировании Налогового кодекса лишь после заключения экспертов. Об этом глава государства заявил в пятницу в интервью иностранным СМИ, которое было обнародовано в эфире телеканала «Интер».

«Я подойду к этому вопросу и дам ответ только после того, как я действительно увижу полную картину, когда я получу заключение экспертов. Я более чем убежден, что нам нужно будет возвращаться к этому кодексу еще не один раз: что-то добавлять, что-то исправлять», - высказал свою позицию Президент.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада 269-тью голосами приняла в целом Налоговый кодекс.

Кодекс вызвал волну протестов со стороны предпринимателей по всей Украине, которые в случае подписания Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ документа обещают провести Всеукраинский референдум о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады.

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22 ноября возле помещения Администрации Президента на ул. Банковой в Киеве состоится акция протеста предпринимателей Украины с требованием к Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на принятый Верховной Радой Налоговый кодекс. Как сообщил УНИАН член Национального координационного совета предпринимателей Украины по досрочному прекращению полномочий ВР Евгений ШАПОВАЛЕНКО, который является куратором протестных акций Западного региона Украины, в акции протеста на Банковой примут участие предприниматели со всех областей Украины, в частности, только от западных областей – Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской и Ривненсокй – выедет в Киев «по тысяче предпринимателей, минимум».

Е.ШАПОВАЛЕНКО отметил, что только Западная Украина даст под стены Администрации Президента, по меньшей мере, пять тысяч представителей малого и среднего бизнеса, которые соберутся, чтобы не допустить «воплощения в жизнь Налогового кодекса».

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22 ноября во Львовской области пройдут массовые акции протеста предпринимателей против принятого Верховной Радой Налогового кодекса. Как сообщил УНИАН координатор акции протеста предпринимателей Стрыйского района Игорь ШАПОВАЛЕНКО, накануне, 21 ноября, из Львовской области в Киев выедет от 800 до 1500 представителей малого и среднего бизнеса из большинства районов области для участия во всеукраинской акции протеста в г. Киеве.

«В г. Стрый, который на данное время является центром общественного сопротивления предпринимателей Львовской области, 22 ноября, в 16.00, начнется многолюдное вече протеста с требованием к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на принятый парламентом Налоговый кодекс», - сообщил И.ШАПОВАЛЕНКО.

Также он заявил о том, что к акции предпринимателей 22 ноября в г. Стрый присоединятся лидеры политических сил области, в частности, ВО «Свобода», партий «Батькивщина», «Фронт Змін» и Украинской народной партии, которые подготовят обращение от имени предпринимателей Львовской области и представителей политических сил региона к руководителям областных организаций политических партий всей Украины с предложением присоединиться к волне протестов предпринимателей, которая 22 ноября стартует со Львовской области по всей Украине.

Также И.ШАПОВАЛЕНКО заявил, что будет подготовлено обращение к депутатам Львовского областного совета, которые соберутся на свою первую сессию 30 ноября, с требованиями роспуска Верховной Рады Украины, «как такой, которая не нужна народу и принимает антинародные решения».

Он также заявил о том, что на организаторов протестных акций предпринимателей оказывается давление со стороны правоохранительных органов. «Олега ТЕРНАВСКОГО и Юрия КОМАРНИЦКОГО, которые являются координаторами акций неповиновения предпринимателей Стрыйского района, сегодня вызывают в Стрыйский горотдел милиции, где, мы имеем информацию, на них будет оказываться давление, чтобы они отказались от протестных акций», - отметил И.ШАПОВАЛЕНКО.

Финансы

Без повышения пенсионного возраста Украине сложно будет получить положительное решение Международного валютного фонда по предоставлению очередного транша кредита. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» вице- премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

«Очень сложно будет добиться положительного решения совета директоров МВФ по выделению нам очередного транша, если не будет это сделано (повышение пенсионного возраста - УНИАН)», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что пенсионеры должны понимать, что правительство может пойти на такой шаг в их же интересах и реформа будет проводиться за счет работающих.

В целом вице-премьер отметил, что Украина не обойдется без кредита МВФ.

«Пока что у нас очень не стабильная финансовая ситуация. Мы если выйдем в этом году на дефицит 4,9% - это очень хорошо», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Внешние отношения

Лидеры Европейского Союза на саммите с Украиной 22 ноября призовут Украину к проведению реформ для усиления демократии. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

“Лидеры ЕС призовут Украину дать новый толчок реформистским усилиям, в частности, что касается консолидации прав человека, демократических принципов и верховенства права», - отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что, комментируя предстоящий саммит, Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ отметил, что саммит станет возможностью для него лично уже в четвертый раз за этот год встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Реформы в Украине и двусторонние отношения Украина-ЕС станут приоритетными на порядке дня. Мы поприветствуем позитивные шаги, предпринятые Украиной, в частности, в сфере экономики и энергетики. Мы ожидаем, что украинское руководство придаст импульс реформам в этих сферах, а также в сферах, касающихся уважения прав человека, верховенства права и демократических принципов», - цитирует слова Президента Европейского Совета пресс-служба Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, в свою очередь, отметил, что Украина является ключевым партнером для ЕС и важным региональным игроком. При этом, он выразил удовлетворение тем, что ЕС сможет предоставить Украине План действий по отмене безвизового режима, а также подписать с Украиной Протокол, дающий Киеву возможность участвовать в программах ЕС.

«Вот два конкретных примера продолжающейся приверженности ЕС Украине. Мы также подытожим прогресс в переговорах о соглашении об ассоциации Украина-ЕС, которые мы хотим завершить как можно быстрее. Мы подчеркнем необходимость углубления процесса реформ, в частности, в области верховенства права, а также бизнес- и инвестиционного климата», - цитирует пресс-служба Ж. БАРРОЗУ.

В сообщении также отмечается, что лидеры ЕС подчеркнут особую важность свободных СМИ.

Кроме того, стороны рассмотрят вопросы экономического и секторального сотрудничества, в частности, вопросы улучшения макроэкономической стабильности, борьбы с коррупцией, сотрудничество в энергетике, транспорте, сфере юстиции, свободы и безопасности.

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Украина не ведет переговоров о вступлении в Единое экономическое пространство. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам в Санкт-Петербурге после завершения встречи глав правительств стран-членов СНГ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«Мы не ведем переговоров о вступлении в ЕЭП», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он также отметил, что «мы принимали участие в заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС в качестве наблюдателей и с интересом ознакомились со всеми подписанными документами». (УНИАН: сегодня в Санкт-Петербурге после завершения заседания Совета глав правительств стран-членов СНГ состоялось также заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического содружества).

Как сообщалось, Россия, Беларусь, Украина и Казахстан еще в 2003 году намеревались создать Единое экономическое пространство (ЕЭП). Процесс затянулся в связи с позицией Украины, которая выступала за создание зоны свободной торговли в рамках ЕЭП, но отказывалась входить в Таможенный союз и выступала против создания наднациональных органов этой организации. Во время президентства Виктора ЮЩЕНКО переговоры относительно ЕЭП были прекращены.

Президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алма-Ате 19 декабря 2009 года договорились создать Единое экономическое пространство до 1 января 2012 года, а Таможенный союз трех стран работает уже с 1 января 2010 года.

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В договорах о свободной торговле с СНГ и ЕС есть отличия. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Санкт-Петербурге после завершения заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«С Евросоюзом у нас не было договора о свободной торговле, мы его начали разрабатывать с « чистого листа», а с СНГ - такой подписано еще в 1994 году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что среди этих отличий "есть и технические". "Большая часть стран-членов СНГ не являются членами ВТО, зато все страны ЕС входят в ВТО, при чем, они вступили туда раньше Украина и смогли «выторговать » себе лучшие условия защиты внутренних рынков», - цитирует премьера сайт правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для Украины важно "и с СНГ и с ЕС заключить грамотно выписанные торговые соглашения".

«У нас треть товарооборота приходится на ЕС, треть - на Россию, и около 40% - на страны СНГ», - отметил глава правительства.

Бизнес

Президент компании СКМ, народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ ни разу не обращался к парламентариям с вопросами, касающимися его бизнеса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера заявил руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр ЕФРЕМОВ в Донецке во Дворце спорта «Дружба», где проходило грандиозное шоу в честь 10-летия компании СКМ.

«Мне очень часто журналисты в парламенте задают вопросы: вы, наверное, получаете какие-то подарки, получаете команды от Рината Леонидовича по поводу ведения его бизнеса. Я хотел бы… отметить честно: то, что было за последние годы, – ни разу ни по одному вопросу Ринат Леонидович АХМЕТОВ не обращался к нам по поводу своего бизнеса», – сказал А.ЕФРЕМОВ.

При этом народный депутат добавил: «Если и были какие-то обращения, либо системные документы, которые готовились, то они способствовали развитию экономики всего государства и отстаивали интересы всего бизнеса. И это – правда, и за это – спасибо».

Транспорт

Российская прокуратура аннулировала показания диспетчеров Смоленского аэродрома, данные во время их первого допроса 10 апреля 2010 - в день крушения самолета президента Польши Леха Качиньского. Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил сегодня в Варшаве прокурор Окружной военной прокуратуры Иренеуш ШЕЛЬОНГ.

Он отметил, что польские следователи из-за решения российской прокуратуры не смогут использовать данные первого допроса диспетчеров как доказательство.

"Чтобы мы могли это использовать как доказательство, они (показания) должны соответствовать как российскому, так и польскому законодательству. Решение российской прокуратуры о признании этих показаний недопустимыми приводит к тому, что одно из этих условий – потеряно", - сказал он.

И.ШЕЛЬОНГ отметил, что польские следователи планируют добиваться проведения ими допроса российских диспетчеров. "Это обстоятельство (аннулирование показаний) еще больше убеждает нас в такой необходимости", - сказал он.

В то же время польская газета Rrzeczpospolita написала сегодня о разных показаниях диспетчеров в документах допроса от 10 апреля и более поздних.

В частности, по данным издания, ссылающегося на собственные источники, во время допроса в день катастрофы Павел ПЛУСИН заявил, что сообщил экипажу правительственного ТУ-154 о видимости 400 метров, тогда как она была 800 метров, чтобы это убедило пилотов не пытаться посадить самолет.

В последних же показаниях он уже говорит о том, что на тот момент видимость действительно была всего 400 метров.

Кроме того, второй диспетчер, Виктор РЫЖЕНКО во время первого допроса рассказал о присутствии в контрольной башне третьего лица, которым, должно быть, был полковник Краснолутский. А в его последних показаниях даже упоминания о полковнике нет.

Но самое главное, считает газета, что в последних показаниях диспетчеры заявили, что полет самолета Леха Качиньского осуществлялся по гражданским процедурам.

"Это очень неожиданно, потому что в предыдущих показаниях таких заявлений не было. А из контекста апрельских показаний можно было сделать вывод о военных процедурах", - пишет газета.

Rrzeczpospolita отмечает, что применение гражданских процедур во время полета уменьшает ответственность диспетчеров, поскольку окончательное решение о посадке принимает экипаж самолета.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года Президент Польши Л.Качиньский с супругой и делегацией польских высокопоставленных лиц погибли в авиакатастрофе при заходе на посадку на военный аэродром в Смоленске самолета Ту-154.

Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), одним из основателей которой был Л.Качиньский, практически с самого начала расследования причин катастрофы заявляет, что ни польские, ни российские власти не хотят провести объективное расследование.

По мнению ряда экспертов, причиной крушения самолета могли быть неправильные данные, предоставленные экипажа Ту-154 диспетчером Смоленского аэродрома.

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Сегодня из-за густого тумана над городом полностью не принимает и не отправляет самолеты Международный аэропорт «Харьков». Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации аэропорта, в частности, утром в Харьков по расписанию не прибыли рейсовые самолеты из Москвы, Киева, Тбилиси и Стамбула.

Также не был осуществлен ни один вылет в обратных направлениях. Это касается также и чартерных рейсов.

Все службы аэропорта работают и готовы обеспечивать рейсы, но, скорее всего, до 12.00 погода не даст возможности сегодня принимать и отправлять самолеты, отметил собеседник агентства.

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Девять иностранных туристов на данный момент числятся жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Египте в субботу ночью на трассе Заафарана - Рас-Гариб, сообщили РИА «Новости» в Центральной больнице Хургады. По словам медиков, шесть человек погибли на месте, их тела направлены в морг города Рас-Гариб. Еще трое пострадавших умерли позднее от полученных травм. Их тела находятся в морге Центральной больницы Хургады. В числе погибших как минимум трое россиян и два гражданина Украины. Остальные погибшие находятся на опознании. В каирском госпитале имени Насера, куда в субботу утром на специальном самолете были доставлены 36 пострадавших в дорожной аварии, уточнили, что пострадавшие туристы приехали в Египет из десяти стран. Среди них значатся 19 граждан России (9 женщин и 10 мужчин), один гражданин Грузии, два - Украины, пять - Германии, два - Турции, два - Дании, один - Бельгии, один из Чехии, один гражданин Египта и два белоруса. Их состояние оценивается как среднетяжелое, в основном туристы получили ушибы, резаные раны и переломы.

Туристический автобус, в котором находились порядка 50 человек, перевернулся на трассе. Причиной ДТП мог стать припаркованный у обочины дороги другой автобус без опознавательных знаков. Полиция также рассматривает версию о том, что водитель автобуса уснул за рулем.

Погода

21 ноября, по прогнозам синоптиков, на территории Украины ожидаются дожди, лишь в западных областях и на крайнем востоке без существенных осадков. Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10°, в южных областях и на Закарпатье до 13°; в Крыму ночью 5-10°, днем 11-16°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° тепла.

В Киеве и области возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 5-10°. По г. Киеву температура ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.

(УНИАН)