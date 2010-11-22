Анонс на 22 ноября

Сегодня - День СВОБОДЫ!



(Праздник введен Указом Президента в 2005 году в честь Оранжевой революции 2004 года);



* 9-00 - В Киеве на Майдане Незалежности начнется Всеукраинская забастовка протеста против Налогового Кодекса. Организатор - Центральный штаб спасения украинского предпринимательства. Телефон: 38(044) 229-74-74, shtab_maydan@ukr.net.



* 10-00 - Возле Администрации Президента Украины представители малого и среднего бизнеса проведут массовое пикетирование с требованием к Президенту Украины : наложить вето на Налоговый кодекс Украины. В мероприятии примут участие представители со всех регионов Украины, более 20 000 человек (ул.Банковская, 2). Телефон: 050-515-87-21.



* В рамках визита в Украину Бельгийской экономической миссии во главе с его Королевским высочеством, принцем Бельгии Филиппом, состоится украинско-бельгийский бизнес-форум. Участники: принц Бельгии Филипп, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, президент Федерации бельгийских предприятий Томас Лейсен, и др. Во время форума Украинский союз промышленников и предпринимателей и Федерация Бельгийских предприятий подпишут меморандум о сотрудничестве и партнерстве.

* Пресс-конференция на тему: "Влияние регулирования на развитие рынка электронных платежей: каковы перспективы?", во время которой будут презентованы результаты исследования системы регулирования электронных платежей в Украине, ее влияние на конкуренцию в данном секторе и на экономическое развитие Украины в целом. Участники: Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций, Даниел Кросби, партнер группы по торговым практикам юридической компании King&Spalding, Женева, а также руководители ведущих украинских банков.

* Пресс-конференция председателя Фонда государственного имущества Украины Александра Рябченко на тему: “Новые подходы к приватизации - позитивные результаты”.

* Состоится встреча участников Финансового Пресс-клуба на тему: «Рекапитализация банковской системы: украинские реалии и мировой опыт». Организаторы - Лига Финансового Развития и еженедельник «Зеркало недели». Приглашены: Ирина Акимова, первый зам.главы АПУ; Игорь Сорин, зам.председателя НБУ; Макс Альер, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине; Мартин Райзер, директор представительства Всемирного банка в Украине; Роман Шпек, член Совета НБУ, старший советник «Альфа Банка»; Сергей Наумов, председатель правления «Правекс-банка»; Анатолий Волочив, президент Харьковского банковского союза и др.

* Запланирована встреча Вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова с Его Королевским Высочеством Принцем Бельгии Филиппом при участии представителей деловых кругов. Встреча, которая состоится в рамках украинско-бельгийского бизнес форума, будет посвящена вопросам подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.

* Круглый стол на тему: «Зона свободной торговли с ЕС: плюсы и минусы для украинского бизнеса». Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.



* В Шевченковском районном суде г.Киева будет рассматриваться дело по иску ООО «Инвестиционный строительная группа» против пяти жителей улицы Гончара в г.Киеве. 26 августа 2009 года Апелляционный суд Киева доказал законность акций протеста против строительства по ул.Гончара, 17-23 и отказался удовлетворить исковые требования застройщика. В августе же 2009 ООО «Инвестиционно-строительная группа» выступила с новым иском против жителей улицы Гончара.

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