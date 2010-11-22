Сегодня в Брюсселе состоится саммит Украина - ЕС

Сегодня в Брюсселе состоится 14-й саммит Украина - ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, украинскую делегацию на саммите возглавит впервые Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Кроме того, Украину будут представлять министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр по вопросам топлива и энергетики Юрий БОЙКО, глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН.

Европейскую делегацию, также впервые за историю саммитов Украина – ЕС, возглавят Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Кроме того, Евросоюз будут представлять Верховный представитель по вопросам общей внешней и безопасности политики Кэтрин ЭШТОН, комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ, комиссар по вопросам торговли Карел де ГУХТ.

Во время саммита стороны планируют обсудить ход переговоров по Соглашению об ассоциации и созданию зоны свободной торговли, внутренней ситуации в Украине и Европейском Союзе, по вопросам регионального сотрудничества, в том числе отношений с Россией, Беларусью и урегулирования Приднестровского конфликта.

Накануне саммита Еврокомиссия распространила пресс-релиз, в котором отметила, что лидеры ЕС призовут Украину к проведению реформ, в частности, с целью усиления защиты прав человека, верховенства права, соблюдения демократических принципов, защиты свободы средств массовой информации.

Саммит планирует поддержать План действий по отмене визового режима для Украины в долгосрочной перспективе.

Кроме того, стороны подпишут Протокол о присоединении Украины к программам ЕС и одобрят совместное заявление для прессы.