НАТО уважает внеблоковый статус Украины, но держит двери открытыми

НАТО уважает внеблоковый статус Украины, но держит для нее двери открытыми, говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Лиссабоне.

"Признавая суверенное право каждой нации свободно выбирать" собственный вариант с обеспечением своей безопасности, Альянс "уважает внеблоковый статус Украины", говорится в декларации, сообщает NEWSru.

Тем не менее, НАТО по-прежнему надеется, что Киев вновь вернется к идее вступления в Альянс. "Мы напоминаем, что двери НАТО остаются открытыми, как было заявлено в решениях Бухарестского саммита", - подчеркивается в декларации.

Пока же Альянс вынужден довольствоваться тем, что есть. "Мы приветствуем приверженность украинского правительства продолжению в полной мере особого партнерства с НАТО", - говорится в документе. В нем подчеркивается "конструктивная роль", которую Украина играет в "операциях, возглавляемых НАТО".