Грищенко встретился с министрами иностранных дел ФРГ, Нидерландов, Словакии и Венгрии

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ вопросы развития двустороннего политического диалога.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, встреча состоялась в рамках заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств с участием представителей стран-контрибуторов Международных сил содействия безопасности в Афганистане 20 ноября в Лиссабоне.

Значительное внимание во время встречи было уделено интенсификации двустороннего сотрудничества и развитию двусторонних проектов в сфере авиатранспортных перевозок.

К.ГРИЩЕНКО также провел встречу с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Ури РОЗЕНТАЛЕМ. В ходе встречи была отмечена поддержка Нидерландами евроинтеграционных устремлений Украины.

Состоялась встреча председателя украинского МИД с министрами иностранных дел Словакии и Венгрии Микулашем ДЗУРИНДОЙ и Яношем МАРТОНИ, во время которых был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы взаимодействия стран в рамках Восточного партнерства, обмена визитами на уровне руководителей МИД в 2011 году.

Отмечая важность повышения уровня политического диалога со Словацкой Республикой, К.ГРИЩЕНКО обсудил со своим словацким коллегой возможности визита в Украину Президента Словакии в ближайшее время.

К.ГРИЩЕНКО также встретился с командующим Международными сил содействия безопасности в Афганистане, генералом ПЕТРЕУСОМ.