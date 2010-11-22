ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кто поздравил Рината Ахметова с 10-летием СКМ», в котором пишет - вечерний концерт во Дворце спорта "Дружба" в честь дня рождения крупнейшей компании Украины назвали «Гранд Шоу Десятилетия - Tennovation». Разумеется, самым грандиозным на нем стало количество собравшихся украинских бизнесменов-миллионеров, высших госдеятелей и политиков…

http://delo.ua/lifestyle/culture/kto-pozdravil-rinata-ahmetova-s-10-letiem-147941/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мегаполис» сходил за сигаретами», в котором пишет – на украинском рынке заключена первая крупная сделка по покупке табачных дистрибуторов. Российская компания "Мегаполис" Игоря Кесаева приобрела сразу две западноукраинские компании. Но на этом она вряд ли остановится и постарается стать первым национальным дистрибутором, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1544180

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в материале «На Днепровском меткомбинате производят банкротство» пишет – один из основных активов корпорации ИСД – Днепровский меткомбинат (ДМК) им. Дзержинского должен госпредприятию "Кривбасспромводоснабжение" 55 млн. грн. Невыплата долга грозит ДМК банкротством – с таким требованием госпредприятие обратилось в суд. Долг компании небольшой, но финансовое положение заводов ИСД сейчас тяжелое: предприятия единственные в отрасли снижают производство, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1544196

* * *

«Коммерсант-Украина» в материале «Страховщиков берут в дорогу» пишет – с 2011 года страховщики могут начать финансировать мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Целью такой инициативы Госфинуслуг является снижение количества страховых событий и, соответственно, выплат. Однако компании не хотят идти на дополнительные издержки, планируя закладывать их в стоимость страховки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1544192

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Полет в пролет» пишет – сегодня в Брюсселе в рамках саммита Украина-ЕС пройдет трехсторонняя встреча с участием российской стороны, посвященная проблемам энергетического сотрудничества и перспективам модернизации ГТС…

http://markets.eizvestia.com/full/polet-v-prolet

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Перевозчики погибнут под налогом» пишут – новый Налоговый кодекс является невыгодным для тех участников автомобильного рынка, которые расходуют много бензина и импортируют подержанные авто. Закон серьезно ударит по бизнесу многих автоперевозчиков, эксплуатирующих подержанную технику…

http://markets.eizvestia.com/full/perevozchiki-pogibnut-pod-nalogom

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «В Украину на три дня прибыл принц Бельгии» пишет – наследник бельгийского престола принц Филипп, герцог Брабантский, прилетел во главе бельгийской экономической миссии…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/22/023553.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в публикации «Сдувшиеся дела «черновецких» пишет - у милиции дел против «черновецких» уменьшилось почти втрое. Но самое главное, что бывшие руководители высшего ранга до сих пор не наказаны, и вряд ли будут: видимо, «проучить» команду Черновецкого решили за счет среднего звена…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/22/025948.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Новый Жилищный кодекс: можно будет выселить из квартиры без согласия и уплатить за нее госцену» пишет -

в проекте, даже если 90% против, дом все равно может пойти под снос…

http://www.segodnya.ua/news/14196996.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Оптимисты правы. Пессимисты - тоже...» пишет – нынешнее состояние мировой экономики дает игрокам фондовых рынков повод и радоваться, и огорчаться одновременно. Положение на биржах сложилось двоякое…

https://economics.unian.net/rus/detail/67475

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Не вернул - отмыл» пишет - правительство России пытается остановить капитал, уходящий из страны по фиктивным внешнеторговым операциям: эти средства будут приравнены к доходам, полученным преступным путем. Так чиновники рассчитывают получить доступ к деньгам, осевшим в западных банках…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250069/ne_vernul_otmyl

* * *

Также «Ведомости» в публикации «В магазин со смартфоном» пишут - Интернет-торговцы поборются с традиционными на их территории благодаря новому сервису «Яндекса»: он позволяет смартфонам сканировать штрих-код товара и узнать его цену в интернете…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250070/v_magazin_so_smartfonom

* * *

Издание «Известия» в публикации «Стой: опять застой» разбирается, грозит ли современной России "стабильность" брежневской эпохи?..

http://www.izvestia.ru/history/article3148570/

(УНИАН)