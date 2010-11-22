Баррозу за год встречался и общался с Януковичем чаще, чем с кем-либо из лидеров стран ЕС - СМИ

На протяжении текущего года президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ имел личных встреч и телефонных разговоров с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ больше, чем с кем-либо из лидеров 27 стран Евросоюза.

Такой факт приведен в публикации, обнародованной сегодня, 22 ноября, во влиятельном мировом издании «Интернешнл геральд трибюн».

«По данным официальных представителей Европейской комиссии, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на протяжении этого года имел встреч и телефонных разговоров с В.ЯНУКОВИЧЕМ больше, чем с кем-либо из лидеров 27 стран – членов Европейского Союза», - отмечается в статье.

Накануне саммита Украина-ЕС, который состоится сегодня в Брюсселе, автор статьи анализирует внутриполитическую ситуацию в Украине и внешние международные аспекты вокруг государства, с учетом поиска баланса. В частности, Президента В.ЯНУКОВИЧА в отношениях между Евросоюзом и Россией.

Издание в целом положительно оценивает стремление действующего руководства Украины интегрироваться в ЕС и реализовывать на этом пути масштабные реформы. В то же время автор материала напоминает, что отсутствие прозрачности, например, энергетического сектора Украины, не поощряет к сотрудничеству западных инвесторов. В статье также говорится об обеспокоенности в Европейском Союзе в отношении состояния демократии и свободы слова в Украине.

Автор также касается проблемных вопросов вокруг переговорного процесса по введению зоны свободной торговли Украина-ЕС.

Подытоживая свою мысль, автор материала отмечает важность саммита Украина-ЕС, который откроется сегодня в Брюсселе. В то же время издание констатирует, что на сегодняшний день Украина не получила от Евросоюза никаких конкретных политических предложений, в которых бы речь шла о перспективах членства в организации.