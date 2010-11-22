Янукович прибыл в Брюссель на саммит Украина-ЕС

Официальная делегация Украины во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ прибыла в Брюссель для участия в саммите Украина – Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой рабочего визита, во дворце «Валь Дюшес» состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с президентом Европейского совета Германом Ван РОМПЕЕМ и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в узком кругу.

Далее стороны проведут пленарное заседание саммита и подпишут двусторонние документы.

После рабочего ланча запланирован совместный подход к прессе В.ЯНУКОВИЧА, Г.РОМПЕЯ и Ж.-М.БАРРОЗУ.