Главное за 22 ноября (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня



Налоговый кодекс



Предприниматели, принимающие участие в акции протеста против принятого 18 ноября Верховной Радой Налогового кодекса, обнародовали свои требования к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, эти требования обнародовал на митинге один из участников протеста.

В частности, предприниматели требуют от В.ЯНУКОВИЧА немедленно наложить вето на Налоговый кодекс, а за «преступление против малого бизнеса и среднего класса, задокументированное в Налоговом кодексе, отправить в отставку его авторов – премьер-министр Николая АЗАРОВА, вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО».

Кроме того, участники акции обращаются к местным советам всех уровней безотлагательно созвать свои внеочередные заседания и дать оценку новому Налоговому кодексу.

В настоящее время многотысячный митинг предпринимателей проходит вблизи от Администрации Президента Украины.

Колонна предпринимателей в составе нескольких тысяч человек полностью заполнила ул. Банковую. Участники акции постоянно выкрикивают: «Позор!».

По данным столичной милиции, охрану общественного порядка на этой улице обеспечивают 150-200 работников милиции. Еще более тысячи находятся в резерве.

Также на ул. Банковой находятся около десяти микроавтобусов с тонированными окнами, в которых размещены сотрудники МВД.

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Участники акции протеста предпринимателей ожидают до 18.00 ответа от Администрации Президента по поводу ветирования принятого Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на митинге на улице Банковой заявил один из организаторов акции протеста.

Иначе в 19.00 на Банковой соберется инициативная группа для начала процедуры отставки Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

В то же время организаторы призвали предпринимателей сейчас разворачивать колонну и постепенно возвращаться на Майдан Незалежности, где будет продолжена акция протеста и где будут ждать ответа на выдвинутые властям условия относительно Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Они начали свою акцию на Майдане Незалежности, после чего отправились к Администрации Президента с требованием к В.ЯНУКОВИЧУ ветировать этот Налоговый кодекс.

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Требования участников акции протеста относительно необходимости ветирования Налогового кодекса, принятого Верховной Радой, будут рассмотрены Администрацией Президента только после возвращения главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам народный депутат Украины от БЮТ, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, представители участников акции протеста передали в Администрацию Президента свои требования. Этот документ был зарегистрирован надлежащим образом в Администрации. Однако, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в настоящее время в Администрации нет людей, уполномоченных вести переговоры с участниками акции протеста и рассматривать требования митингующих.

«Сейчас нет ни одного человека, уполномоченного на сегодняшний момент вести переговоры или координировать деятельность. Все будет только после возвращения Президента», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. (УНІАН: В.ЯНУКОВИЧ сегодня в Брюсселе принимает участие в саммите Украина-ЕС).

Она также сообщила, что документ был принят в секторе регистрации, и ему был присвоен входящий номер 423. Народный депутат подчеркнула, что будет отслеживать рассмотрение представителями власти требований предпринимателей.

В свою очередь глава профессоюза таксистов Украины Василий ПОПКОВ сообщил, что предприниматели в случае, если их требования не будут приняты, намерены ужесточить свои действия. Относительно конкретных действий В.ПОПОВ отметил, что это будет рассмотрено и принято координационным советом акции протеста.

Международные отношения



Официальная делегация Украины во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ прибыла в Брюссель для участия в саммите Украина – Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой рабочего визита, во дворце «Валь Дюшес» состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с президентом Европейского совета Германом Ван РОМПЕЕМ и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в узком кругу.

Далее стороны проведут пленарное заседание саммита и подпишут двусторонние документы.

После рабочего ланча запланирован совместный подход к прессе В.ЯНУКОВИЧА, Г.РОМПЕЯ и Ж.-М.БАРРОЗУ.

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На протяжении текущего года президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ имел личных встреч и телефонных разговоров с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ больше, чем с кем-либо из лидеров 27 стран Евросоюза.

Такой факт приведен в публикации, обнародованной сегодня, 22 ноября, во влиятельном мировом издании «Интернешнл геральд трибюн».

«По данным официальных представителей Европейской комиссии, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на протяжении этого года имел встреч и телефонных разговоров с В.ЯНУКОВИЧЕМ больше, чем с кем-либо из лидеров 27 стран – членов Европейского Союза», - отмечается в статье.

Накануне саммита Украина-ЕС, который состоится сегодня в Брюсселе, автор статьи анализирует внутриполитическую ситуацию в Украине и внешние международные аспекты вокруг государства, с учетом поиска баланса. В частности, Президента В.ЯНУКОВИЧА в отношениях между Евросоюзом и Россией.

Издание в целом положительно оценивает стремление действующего руководства Украины интегрироваться в ЕС и реализовывать на этом пути масштабные реформы. В то же время автор материала напоминает, что отсутствие прозрачности, например, энергетического сектора Украины, не поощряет к сотрудничеству западных инвесторов. В статье также говорится об обеспокоенности в Европейском Союзе в отношении состояния демократии и свободы слова в Украине.

Автор также касается проблемных вопросов вокруг переговорного процесса по введению зоны свободной торговли Украина-ЕС.

Подытоживая свою мысль, автор материала отмечает важность саммита Украина-ЕС, который откроется сегодня в Брюсселе. В то же время издание констатирует, что на сегодняшний день Украина не получила от Евросоюза никаких конкретных политических предложений, в которых бы речь шла о перспективах членства в организации.

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Представители бельгийского бизнеса заинтересованы в сотрудничестве с украинскими коллегами в ряде отраслей экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на украинско-бельгийском экономическом форуме в Киеве заявил Принц Бельгии ФИЛИПП.

В частности, он отметил, что интерес вызывает отрасль строительства, транспорта, логистики, а также снабжения оборудования для подготовки к Евро-2012.

Также он подчеркнул, что интерес вызывает сотрудничество в области пищевой промышленности, учитывая мощь аграрного сектора Украины, а также сотрудничество в области энергосбережения.

Кроме того, Принц ФИЛИПП подчеркнул, что с большим интересом в Украине может быть воспринят ассортимент товаров бытовой сферы.

Он подчеркнул, что Украина и Бельгия имеют давнюю историю торгово-экономических отношений еще со времен существования Киевской Руси.

В свою очередь, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Бельгия для Украины является очень важным экономическим партнером.

«Мы придаем очень большое значение укреплению экономических связей с вашей страной», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины и Принц Бельгии ФИЛИПП отметили большой потенциал для сотрудничества в торгово-экономическом отношении между двумя странами.

Валютный рынок



Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9475/7,9535 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2561/0,2564 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9175/10,9275 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3735/1,3737 долл./евро (пятница, 19 ноября, – 1,3682/1,3684 долл./евро).

В пятницу, 19 ноября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

ТЭК



Цена нефти растет на торгах в понедельник, 22 ноября, на фоне ожиданий инвесторов о том, что предоставление Ирландии финансовой помощи со стороны ЕС поможет урегулировать ситуацию на рынке суверенных долгов в Европе.



Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,75 доллара, или на 0,91% - до 82,73 доллара за баррель.



Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,91 доллара, или на 1,08% - до 84,53 доллара за баррель, передает Bloomberg.



Напомним, в воскресенье, 21 ноября, совет министров экономики и финансов ЕС подтвердил намерение Евросоюза оказать финансовую помощь Ирландии. Размер кредита составит порядка 80-90 миллиардов евро.



По итогам пятницы, 19 ноября, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть WTI на NYMEХ упала на 0,34 доллара - до 81,51 доллара за баррель. Январские фьючерсы в Нью-Йорке упали в цене на 0,44 доллара - до 81,98 доллара за баррель.



Между тем, евро на торгах в пятницу, 19 ноября, увеличился в цене по отношению к доллару на фоне ожиданий игроками рынка финансовой поддержки Ирландии, а также положительной динамики на американских биржах.



Евро в пятницу подорожал к доллару до 1,3685 доллара за евро против 1,3628 доллара за евро днем ранее. К иене американская валюта не изменилась в цене, сохранившись на отметке 83,48 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,24% - до 78,12 пункта.

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Уровень расчетов предприятий теплокоммунэнэрго за потребленный в нынешнем отопительном сезоне газ, по состоянию на 12 ноября т.г., составляет 20%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на данные ДК «Газ Украины».

Согласно сообщению, на протяжении отопительного сезона 2010-2011 гг. предприятия коммунальной теплоэнергетики потребили природного газа на сумму 1 556,8 млн. грн., оплатили – 309 млн. грн.

Среди причин низкого уровня расчетов за природный газ, потребленный в текущем отопительном сезоне, в МинЖКХ называют то, что оплата от потребителей за услуги по теплоснабжению поступает на протяжении месяца, следующего за расчетным, расчеты за газ проводятся каждую декаду, из-за чего создается «кассовый разрыв». При этом еще не пересмотрены тарифы на тепловую энергию с учетом новой цены на природный газ.

По состоянию на 12 ноября т.г., задолженность за газ в отопительном сезоне 2009-2010 гг. составила 1 752,3 млн. грн., уровень расчетов – 83%.

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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики сохранила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию в декабре на уровне ноября - 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом сказано в постановлении комиссии №1529 от 19 ноября, копией которого располагает УНИАН.

Регулятор не меняет уровень прогнозной оптовой цены уже на протяжении трех месяцев.

Таким образом, уровень прогнозной оптовой цены вырос с начала года на 13,8% – с 441,4 грн, установленных для января, до 502,5 грн за МВт/ч (без НДС) в сентябре.

Ранее НКРЭ прогнозировала, что в текущем году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет только на 15%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн, установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн, установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

АПК

По состоянию на 19 ноября, в Украине обмолочено 14,5 млн. га (99,4% от прогноза) зерновых и зернобобовых культур (вместе с кукурузой), намолочено 41,3 млн. тонн зерна (в бункерном весе) при средней урожайности 28,4 ц/га (в 2009 году – 30,9 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

Кукуруза на зерно убрана с площади 2,6 млн. га (98% от прогноза), получено 11,9 млн. тонн зерна при урожайности 45,9 ц/га. Подсолнечник собран на площади 4,4 млн. га (100% от прогноза), получено 7,15 млн. тонн семян при урожайности 16,1 ц/га.

Соя собрана на 1,031 млн. га (99% от прогноза), что на 420 тыс. га больше, чем в прошлом году, получено 1,7 млн. тонн зерна при урожайности 16,1 ц/га.

Также, по информации МинАП, в Украине завершается уборка сахарной свеклы. Выкопано 490 тыс. га (99% от прогноза), накопано 14,7 млн. тонн при урожайности 299 ц/га.

Зяблевая обработка почвы проведена на площади 13,1 млн. га (99% от прогноза), в том числе глубокая пахота – 867 тыс. га, или 111% от прогноза.

Напомним, по уточненным данным регионов, производство зерновых и зернобобовых культур по всем категориям хозяйств в весе после доработки ожидается на уровне 39,6 млн. тонн. В том числе пшеницы – 17,2 млн. тонн, ячменя – 8,7 млн. тонн, ржи – 496 тыс. тонн, овса – 489 тыс. тонн, гороха – 477 тыс. тонн, кукурузы – 11,6 млн. тонн, гречихи – 148 тыс. тонн, проса – 118 тыс. тонн.

Производство картофеля прогнозируется на уровне 18,9 млн. тонн (2009 г. – 19,6 млн. тонн), а овощей на уровне 7,5 млн. тонн (2009 г. – 8,3 млн. тонн).

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Министерство аграрной политики Украины оценивает состояние 91,5% посевов озимых как хорошее и удовлетворительное.

Об этом говорится в сообщении ведомства, текстом которого располагает УНИАН.

По данным регионов, из посеянных озимых на зерно на площади 8,189 млн. га всходы получены на 7,976 млн. га, или на 97,4% площадей, из них в хорошем состоянии находятся 3,994 млн. га (50,1%), в удовлетворительном – 3,307 млн. га (41,4%), слабые и изреженные всходы составляют 0,7 млн. га, или 8,5%.

(УНИАН)

