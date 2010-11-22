Отношения Украина-ЕС будут определяться реформами и общими ценностями – заявление саммита

Глубина отношений Украина-ЕС будет определяться проведением реформ и укреплением общих ценностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении по итогам 14-го саммита Украина-ЕС, который состоялся сегодня в Брюсселе.

“Лидеры подтвердили, что отношения Украина-ЕС основаны на общих ценностях и общей истории, а также, что ЕС признал европейские устремления Украины и приветствовал ее европейский выбор. Они отметили, что глубина отношений Украина-ЕС будет определяться проведением реформ и последующим укреплением общих ценностей”, - написано во втором пункте заявления.

В документе отмечается, что стороны обсудили вопросы уважения прав человека, основных свобод, демократических ценностей и верховенства права, которые основаны на независимом и беспристрастном судопроизводстве.

Кроме того, лидеры Украины и ЕС отметили важность свободных средств массовой информации. По результатам последних местных выборов лидеры подтвердили необходимость в дальнейшем укреплении демократического развития в Украине, в частности избирательного рамочного законодательства.

В заявлении отмечается, что лидеры также приняли во внимание последние конституционные процессы в Украине.

“Сторона ЕС призвала украинскую власть осуществить конституционную реформу широким и всеобъемлющим способом в тесном сотрудничестве с Венецианской комиссией Совета Европы”, - написано в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялся 14-й саммит Украина-ЕС. В ходе саммита стороны оценили ход переговоров по соглашению об ассоциации и созданию зоны свободной торговли, по внутреннему развитию в Украине и ЕС, по вопросам регионального сотрудничества в отношениях с Россией, Беларусью, по урегулированию Приднестровского конфликта.