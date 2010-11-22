Лидеры ЕС отмечают, что 2011 год станет очень важным для отношений с Украиной

Лидеры Европейского Союза отмечают, что 2011 год станет очень важным для отношений с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Следующий год будет очень важным для двусторонних отношений. Есть три ключевых вызова», - сказал президент Европейского Совета.

По его словам, европейская сторона очень надеется, что в будущем году будет возможность завершить переговоры по Соглашению об ассоциации. Вторым важным вызовом президент Европейского Совета назвал необходимость на базе политической стабильности и сотрудничества, которые сложилось между Президентом, правительством и парламентом, обеспечить дальнейшее усиление демократии, верховенства права и защиты прав человека в Украине.

«Мы обсудили важность свободы средств массовой информации, свободы собраний и ассоциаций», - отметил Г. Ван РОМПЕЙ.

Третьим важным вызовом является усиление сотрудничества в сфере энергетики. В этом контексте президент Еврокомиссии Ж.-М.БАРРОЗУ отметил, что Украина пообещала не допускать повторения газовых кризисов, которые были в прошлом.