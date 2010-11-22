Ван Ромпей за изменение избирательных законов и конституционную реформу в Украине

Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ отмечает важность изменения избирательного законодательства и проведения конституционной реформы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

«Мы обсудили последние выборы и обеспокоенность ЕС», - сказал президент Европейского Совета.

Г. Ван РОМПЕЙ отметил, что европейская сторона также приветствовала желание Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА улучшить избирательное законодательство.

Говоря о конституционной реформе, президент Европейского Совета отметил, что она остается приоритетом для Украины и должна проводиться с максимальным привлечением всех заинтересованных сторон и при сотрудничестве с Венецианской комиссией.

Г. Ван РОМПЕЙ заявил, что Соглашение об ассоциации, переговоры о котором ведут сейчас Украина и Европейский Союз, является не только экономическим, а поэтому уважение к общим ценностям остается важным условием для успешного завершения переговоров.