Главное на 22 ноября (вечер)

Финансы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН может подписать Налоговый кодекс в четверг-пятницу, 25-26 ноября.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ.

По ее словам, В.ЛИТВИН отметил, что на данное время проголосованный в Верховной Раде соответствующий закон находится на доработке в Главном юридическом управлении ВР.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает на этой неделе встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения по этому закону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я всегда реагировал на любые вопросы, с которыми ко мне обращалась общественность. И в этом случае я также обязательно отреагирую, и я отреагирую только после того, как получу экспертное заключение по данному закону», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что в дискуссии вокруг Налогового кодекса есть «большая политическая составляющая».

«И когда говорят, что в Украине существует притеснение демократии, – нужно приехать в Киев, посмотреть на экраны телевизоров, почитать газеты и выяснить, что на улице постоянно идут демократические процессы. Я не хочу сказать, что мне это нравится. Безусловно, я хотел бы, чтобы любые вопросы, которые мы рассматриваем, сначала проходили широкое общественное обсуждение», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что сегодня по вопросу Налогового кодекса существуют разные точки зрения, и эта внутренняя дискуссия подтверждает, что нужно выбирать приоритет, который бы объединил большинство людей.

«Поэтому такой приоритет может определить только украинский народ. Я прислушиваюсь. Безусловно, я услышу и встречусь с представителями тех общественных организаций, которые сегодня организовали этот процесс или движение. Мне, безусловно, как говорят, глаза в глаза, хотелось бы от них услышать, хотя я хорошо понимаю их требования. И так, как они хотят, на 100% такого не будет», - сказал глава государства.

Он также отметил, что «мы от упрощенной системы будем постепенно отходить, переходить на такую систему налогообложения, которая будет мотивировать рост реальной экономики и выводить украинскую экономику из тени».

«Поэтому мотивации мы будем для упрощенцев создавать обязательно. Но они должны к тому готовиться, что, в конце концов, придет то время, когда нужно будет переходить на реальный учет. И мы это обязательно сделаем», - заявил Президент.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской государственной администрации к ряду общественных организаций, которые подали заявку на проведение митингов в центре Киева с 22 по 26 ноября.

Об этом УНИАН сообщил источник в суде.

Суд установил ограничение в виде запрещения проведения мероприятий 22-26 в центральной части Киева.

“То есть общественные организации должны освободить центр города”, - объяснил собеседник агентства.

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре этого года увеличил объемы золота в официальных резервных активах (международных резервах) на 0,5%, или на 0,004 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, за январь-октябрь т.г. объем золота в резервах увеличился с 0,869 млн. до 0,883 млн. тройских унций.

Номинальная стоимость золота в резервах за десять месяцев 2010 года увеличилась на 23,3%, в сентябре – на 1,8%, до 1170,65 млн. долл.

При этом за январь-сентябрь т.г. удельный вес золота в золотовалютных резервах сократился с 3,75% (по состоянию на начало 2010 года) до 3,4% (на конец октября 2010 года).

По состоянию на конец октября т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 32,990 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 19,158 млрд. долл., валюта и депозиты – 13,833 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец октября т.г. составил 20,01 млн. долл.

Размер финансовой помощи Ирландии, пострадавшей от мирового экономического кризиса, составит от 80 до 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на два неназванных дипломатических источника.

Вечером в воскресенье, 21 ноября, правительство Ирландии направило Евросоюзу официальный запрос о помощи. Вскоре представители ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) объявили о готовности выделить средства, однако точная сумма не называлась, отмечает Лента.ру.

Фондовый рынок

Киевский хозяйственный апелляционный суд 7 декабря рассмотрит апелляцию управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» на решение Киевского хозяйственного суда от 22 октября этого года по иску Фонда госимущества, которым признан недействительным договор купли-продажи госпакета акций «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

Председатель ФГИ также отметил, что до конца этого года фонд госимущества будет инициировать проведение общего собрания акционеров «Лугансктепловоза», одной из целей которого будет изменение действующего состава наблюдательного совета предприятия.

По его словам, в органы управления общества будут избраны представители от государства.

По словам А.РЯБЧЕНКО, это могут быть как представители ФГИ, так и Минтранссвязи.

Еще две компании обратились с просьбой к Фонду государственного имущества Украины о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией на конкурс по продаже госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Он также уточнил, что эти компании являются резидентами Украины.

Таким образом, по его словам, на сегодня всего пять компаний заинтересовались конкурсной документацией по продаже «Укртелекома». Три из этих компаний – украинские, одна – российская и одна представляет интересы западных инвесторов.

А.РЯБЧЕНКО также сообщил, что в ФГИУ обратилось турецкое посольство с просьбой предоставить конкурсную документацию на английском я зыке.

Председатель ФГИУ отметил, что было бы неплохо, если бы три или две компании, проявивших интерес к ознакомлению с конкурсной документацией, приняли участие в конкурсе по продаже госпакета "Укртелекома".

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) перенес начало приватизации предприятий энергетики с четвертого квартала 2010 года на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, приватизация предприятий энергетики, в том числе, теплоэнергетики, будет «плавным приватизационным событием в следующем году».

А.РЯБЧЕНКО также спрогнозировал, что приватизация генерирующих и распределяющих предприятий энергетики будет проводиться в течение двух лет. При этом, по его словам, приоритетными в продаже генерирующих предприятий остаются «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИ не исключал возможность объявления первого конкурса по продаже акций тепловых генерирующих компаний или контрольных пакетов облэнерго в четвертом квартале этого года.

По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, акции этих компаний впервые выставляются на продажу, поэтому они требуют подготовки к приватизации. Он также сообщил, что Министерство топлива и энергетики предложило выставлять на продажу один раз в квартал пакеты акций тепловых генераций или контрольные пакеты облэнерго.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что сегодня общая стоимость четырех тепловых генерирующий компаний составляет 9-9,5 млрд. грн.

По словам главы ФГИУ, в случае выставления их на продажу, их общая реализационная стоимость может вырасти до 11 млрд. грн.

Саммит Украина-ЕС

Саммит Украина-ЕС одобрил План действий по отмене визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ в своем заявлении по результатам проведения саммита Украина-ЕС, который состоялся сегодня в Брюсселе.

«С чрезвычайным удовлетворением сегодня могу объявить о Плане действий для Украины по установлению безвизового режима для краткосрочных поездок граждан», - заявил, в частности, президент Европейского Совета.

Европейский Союз надеется на скорое присоединение Украины к Энергетическому содружеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении для прессы по итогам 14-го саммита Украина-ЕС, который состоялся сегодня в Брюсселе.

“ЕС приветствовал подписание Украиной Протокола о присоединении к Договору об Энергетическом содружестве после одобрения закона о принципах функционирования рынка природного газа и выразил надежду на ее быстрое присоединение к этой организации”, - отмечается в заявлении.

В документе выражается уверенность лидеров ЕС в том, что реформы, проведение которых предусмотрено Договором об Энергетическом содружестве, существенно усилят прозрачность, конкурентоспособность и устойчивость сектора.

“ЕС продолжит поддерживать Украину в повышении энергоэффективности и использовании возобновляемых источников энергии, проведении необходимых реформ для модернизации энергетического сектора в соответствии с обязательствами согласно Договору об Энергетическом содружестве, а также условий, предусмотренных в Совместном заявлении по результатам международной конференции Украина-ЕС по вопросам модернизации газотранспортной системы Украины, состоявшейся в марте 2009 года”, - написано в заявлении.

(УНИАН)