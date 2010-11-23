Курс НБУ на 23.11.10

Официальный курс НБУ на 23.11.10100 USD – 793.7700 (22 ноября – 793.7700)100 EUR – 1083.2579 (22 ноября – 1085.4011)10 RUR – 2.5610 (22 ноября – 2.5648) Учетные курсы банковских металлов на 23.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107754.28 (22 ноября-107754.28)961 XAG 10 Серебро-2176.52 (22 ноября-2148.74)962XPT10Платина-132242.08(22 ноября-132162.71)964XPD10Палладий-56357.67 (22 ноября-55643.28)

Официальный курс НБУ на 23.11.10 100 USD – 793.7700 (22 ноября – 793.7700) 100 EUR – 1083.2579 (22 ноября – 1085.4011) 10 RUR – 2.5610 (22 ноября – 2.5648) Учетные курсы банковских металлов на 23.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107754.28 (22 ноября-107754.28) 961 XAG 10 Серебро-2176.52 (22 ноября-2148.74) 962XPT10Платина-132242.08(22 ноября-132162.71) 964XPD10Палладий-56357.67 (22 ноября-55643.28)

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