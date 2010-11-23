Анонс на 23 ноября

* Состоится VI Пленум ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины на тему: «О путях решения социально-экономических проблем отрасли в условиях ее реформирования». В работе примет участие первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев.

* Круглый стол на тему: «Балансы Налогового кодекса». Участники: Виталий Хомутынник, народный депутат Украины, глава комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики; Татьяна Ефименко, зам.министра финансов Украины; Сергей Лекарь, зам.главы ГНАУ; Сергей Попов, партнер компании «КПМГ-Украина»; Дмитрий Михайленко, партнер компании «Орлов, Михайленко и партнеры»; Вениамин Лебедев, глава правления ПАО «Конверсбанк»; Оксана Кулаженко, член наблюдательного совета ЧАО «Фуршет».

* В Международном выставочном центре состоится состоится официальное открытие IX Международного промышленного форума. Организаторы: Министерство промышленной политики Украины, Украинская Национальная Компания «Укрстанкоинструмент», ООО «Международный выставочный центр». Участники церемонии: руководство Министерства промышленной политики Украины, представители Кабинета Министров Украины и других ведомств, представители дипломатического корпуса, почетные гости.

* В Красном корпусе КНУ им. Тараса Шевченко состоится подписание учредительных документов о создании “Научного парка”. В церемонии примут участие представители 15 академических институтов.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Коммерческий банк «Крещатик» и ВБФ «Діти передусім!» презентуют специализированную пластиковую карточку «Діти передусім» на базе международной платежной системы VISA International. Презентация состоится в рамках благотворительного проекта «Подари будущее!», цель которого - содействие развитию дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, улучшение материально-технического обеспечения детских образовательных, культурных, спортивных и медицинских заведений, предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без опеки родителей, и детям с особыми потребностями и др. Предложенная платежная карточка «Діти передусім!» предоставит возможность ее владельцам - клиентам банка перечислять благотворительные пожертвования просто во время осуществления покупок и проведения расчетных операций. Участники: председатель правления банка «Крещатик» Дмитрий Гриджук, исполнительный директор розничного бизнеса банка «Крещатик» Марина Нестеровская, лидер общественного движения "Киевляне прежде всего" Виктор Пилипишин, глава наблюдательного совета БФ «Діти передусім!» Елена Антонова, глава представительства Visa в Украине Светлана Георбелидзе (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится видеомост Москва-Киев на тему: "Земли Чернобыльской зоны отчуждения в сельскохозяйственном обороте. Если ли причина для беспокойства?". Участники в Москве: Вячеслав Бабурин, проф.кафедры экономической и социальной географии Географического факультета МГУ им.М.Ломоносова; Татьяна Корзун, зам. директора ФГУ Центр оценки качества зерна; Анатолий Касьяненко, проф.кафедры судебной экологии РУДН; Гюльнара Кулиева, доцент кафедры судебной экологии РУДН. Участники в Киеве: Владимир Золотоверх, начальник отдела государственного департамента администрации зоны отчуждения и зоны обязательного отселения; зам.министра аграрной политики Украины, представители НАНУ.

* Состоится торжественная церемония открытия первого в Украине коммерческого центра обработки данных De Novo. Участники пресс-конференции: Максим Агеев, ген.директор De Novo; Евгений Уткин, президент KM Core; Елена Волошина, глава представительства IFC в Украине; Геннадий Карпов, директор по технологиям De Novo; Игорь Табер, директор Intel Capital в странах RCIS; Вячеслав Коваль, глава правления АО «Пиреус Банк МКВ». После пресс-конференции будет организован пресс-тур в ЦОД.

* Состоится заключительная конференция Проекта ЕС «Усиление сектора финансовых услуг Украины». Участники: Мария Юрикова, зам. председателя Представительства ЕС в Украине; Андрей Кравец, зам.министра финансов Украины; Джон Фотроп, руководитель группы экспертов проекта, ознакомит участников с результатами реализации проекта; Владимир Коцюба, директор Департамента политики развития рынка финансовых услуг Минфина Украины, Олег Мозговой, председатель ГКЦБФР; Валентина Левченко, зам..главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины; Игорь Шумило, исполнительный директор НБУ и другие.

* Начнется конференция первичной профсоюзной организации КП СПБ «Арсенал» работников оборонной промышленности, посвященная выработке коллективом предприятия стратегии противодействия попыткам продажи территории «Арсенала», отчуждения его корпусов и т.п.

* Круглый стол на тему: «Проблемы развития не банковского сегмента рынка финансовых услуг». Приглашены: президент Ассоциации «Страховой бизнес» Игорь Яковенко; президент Всеукраинской ассоциации ломбардов Андрей Хирсин, глава совета Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк; президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Петр Козинец и др.

15-30- в УНИАН состоится совместная пресс-конференция представителей сервиса обмена информацией EX.UA, правособственников и общественных организаций на тему: “Ответ Американской ассоциации звукозаписи (RIAA) на включение EX.UA в список «пиратских ресурсов» и новые модели распространения и использования контента в сети Интернет”. Участники: Юрис Писковой, представитель сервиса обмена информацией EX.UA; Максим Кулиш, руководитель ООО «Интернет Копирайт Менеджмент» (ICM); Николай Сосновский, исполнительный директор ВОО «Всеукраинская Лига Авторов»; Игорь Михайлов, зам.председателя Украинской Антипиратской Ассоциации; Эдуард Клим, ген. директор холдинга Lavina Music (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 066 708 86 69.

* В г. Вишневое Киево-Святошинского района, Киевской области состоится презентация реализованных проектов в сфере энергоэффективности и энергосбережения. Запланировано посещение объектов, где уже успешно работает энергоэффективное оборудование, ознакомление с работой предприятия по производству отечественных тепловых насосов и семинар по вопросам новых возможностей энергосбережения. Мероприятие состоится при участии заместителя главы Киевской облгосадминистрации В.Максименко.

* 23-24 ноября Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева посетит Польшу с официальным визитом. Р.Богатырева в рамках визита проведет встречи с руководителем польского Бюро Национальной безопасности (BBN) Станиславом Козеем, министром обороны Польши Богданом Клихом главой МИД Радославом Сикорским и Президентом Польши Брониславом Коморовским.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98