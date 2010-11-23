ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Что нужно сделать Украине для отмены визового режима с Евросоюзом», в котором пишет - в Брюсселе украинские власти получили список требований, которые необходимо выполнить для введения безвизового режима со странами Евросоюза. Выполнение займет минимум пять лет…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/chto-nuzhno-sdelat-ukraine-dlja-otmeny-vizovogo-rezhima-s-evrosojuzom-147959/

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Также «Дело» публикует материал «Страховщикам выбрали надзирателя в Госфинуслуг», в котором пишет - контролировать самый крупный из опекаемых Госфинуслуг рынков - страховой будет Виктория Жесан…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/strahovcshikam-vybrali-nadziratelja-147955/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нет у революции конца», в котором пишет – вчера, в шестую годовщину "оранжевой революции", представители малого и среднего бизнеса провели массовые акции протеста, требуя от президента ветировать Налоговый кодекс. Глава государства объявил о готовности встретиться с предпринимателями, но предупредил, что "на сто процентов" их требования выполнены не будут. Вечером митингующие заявили о намерении создать инициативную группу по роспуску парламента…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1544668

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Слишком скорая помощь» пишет – облгазы в этом году впервые за многие годы стали рентабельными. Кабмин не только повысил тарифы на топливо в стране, но обещает также построить за госсредства газопроводы и передать их частным облгазам. Эти меры ведут к монополизации рынка, а не к его развитию и защите интересов потребителей, убеждены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1544671

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«Коммерсант-Украина» в материале «Украина растет не в ту сторону» пишет – увеличение зарубежных заимствований стало угрозой финансовой безопасности Украины, сделали вывод в Счетной палате. В мировом рейтинге стран с наибольшим приростом долгов Украина заняла 13-е место. Одним из основных методов снижения рисков является уменьшение бюджетного дефицита, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1544690

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Издание «Экономические известия» в публикации «ЕС подружили с Украиной» пишет – неуступчивость «Газпрома» в переговорах с Украиной об изменении условий газовых контрактов Киев пытается побороть взаимовыгодными инициативами по модернизации украинской газотранспортной системы…

http://state.eizvestia.com/full/es-podruzhili-s-ukrainoj

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Также «Экономические известия» в публикации «ЕБРР посчитал Украину» пишут - Европейский банк реконструкции и развития опубликовал Transition Report 2010 о текущем состоянии 17 стран с переходной экономикой. По большинству экономических показателей Украина находится в одном ряду с самыми проблемными странами: Латвией, Литвой, Венгрией и Таджикистаном…

http://finance.eizvestia.com/full/ebrr-poschital-ukrainu

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«Газета по-киевски» в публикации «Виктор Пинзеник: «Хорошим языком написан кодекс, но пахнет не очень хорошо» подает интервью экс-министр финансов Виктора Пинзеника, который оценил Налоговый кодек…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/23/021204.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Министрам грозит безработица» пишет - в Украине чиновников вскоре станет меньше на четверть. Администрация президента готовит масштабную админреформу. Наконец-то правительство готово экономить госсредства на самом себе…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/23/012959.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Месяц после открытия: на Гаванском мосту мешают светофор и регулировщик, а скоростной трижды ломался» пишет - зато самая долгожданная развязка - на Московской площади - действительно существенно облегчила жизнь автомобилистам…

http://www.segodnya.ua/news/14197496.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Аренда «дешевых» квартир подорожала из-за… недостатка предложения» пишет – напряженка с предложением «дешевого» жилья подстегивает арендные ставки на столичные квартиры. Они по сносной цене все же появляются в базах данных риэлторских контор, но «уходят» за день-два. До конца года стоимость аренды «экономок» продолжит тянуться вверх. А в 2011 году - может подорожать еще на 10%...

https://economics.unian.net/rus/detail/67541

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Государственно-частное партнерство: возможно ли в Украине?..» пишет – в Украине почти месяц действует закон, регулирующий вопросы партнерства между государством и бизнесом при осуществлении совместных проектов. Что означает ГЧП, и необходимо ли оно Украине? (Часть 1 – иностранный опыт)

https://economics.unian.net/rus/detail/67527

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Понаехали за миллионами» пишет - московские власти опубликовали данные о трудовых мигрантах, приглашенных компаниями по квоте, и их зарплатах. Ставка 46 из них превышает 1 млн. руб. в месяц, а рекорд — 22,7 млн.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250274/ponaehali_za_millionami

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Также «Ведомости» в публикации «Дело для Путина» пишут - президент РФ Дмитрий Медведев объединил не слишком близкую народу идею модернизации с насущной проблемой текущих труб и высокой квартплаты. Отвечать за реформу ЖКХ будет прежде всего премьер…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250272/delo_dlya_putina

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Издание «Известия» в публикации «Россия будет добывать газ у берегов Израиля» пишет - в следующем году "Газпром" вместе со своими израильскими коллегами начнет разрабатывать месторождение газа на шельфе около берегов Израиля…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148614/

(УНИАН)