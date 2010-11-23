Артиллерия КНДР обстреляла южнокорейский остров Йонбен

Вооруженные силы Северной Кореи обстреляли южнокорейский остров Йонбен в Желтом море из артиллерийских орудий.

По острову, на котором живет немногим более 1000 человек, было выпущено около 200 снарядов, передает Би-Би-Си.

Армия Южной Кореи открыла ответный огонь.

Согласно южнокорейским СМИ, есть раненые среди военных и мирных граждан.

Местные жители эвакуированы в укрытия. На острове прекратилась подача электроэнергии.

Разрушено несколько домов. На фотографиях, поступающих с острова, видны клубы дыма, горящие здания.

По словам южнокорейских чиновников, в бункере на территории резиденции Президента проходит срочное совещание высшего руководства страны. Южнокорейская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности.