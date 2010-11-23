В МИД Украины обсудили сотрудничество в рамках ГУАМ

В Министерстве иностранных дел Украины обсудили процесс реализации программ и проектов сотрудничества в рамках Организации ха демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в понедельник в МИД Украины состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам сотрудничества ГУАМ.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Александр ГОРИН, генеральный секретарь ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ, представители отраслевых министерств и ведомств Украины.

А.ГОРИН изложил основные подходы Украины к сотрудничеству в формате ГУАМ и проинформировал участников заседания о реализации Плана действий украинского председательствования в Организации.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в форматах «ГУАМ» и «ГУАМ+», а также процесс реализации программ и проектов сотрудничества в различных отраслях.

Представители министерств и ведомств также обнародовали свое видение развития сотрудничества в рамках ГУАМ и взаимодействия с внешними партнерами.

Как отметили в Секретариате ГУАМ, принято решение в будущем проводить подобные межведомственные мероприятия на регулярной основе.