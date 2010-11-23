26 ноября будет подписан ряд украинско-российских документов – Левочкин

По итогам заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоится 26 ноября в Москве, будет подписан ряд документов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН подтвердил, что 26 ноября состоится рабочий визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву для участия в четвертом заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии (УРМК).

Межгосударственная комиссия была создана 2005 году. Согласно регламенту Комиссии, заседания под председательством президентов обеих стран должны проводиться дважды в год и, как отметил С.ЛЕВОЧКИН, начиная с этого года, стороны вышли на стабильную, системную и конструктивную работу этого органа.

Предыдущее заседание Комиссии состоялось в Киеве 17 мая 2010 года в рамках официального визита в Украину Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

По словам главы Администрации Президента Украины, во время четвертого заседания УРМК в Москве планируется обсудить развитие двусторонних отношений в политической сфере, состояние реализации перспективных проектов в высокотехнологичных отраслях, а также гуманитарное взаимодействие.

Отдельное внимание будет уделено создание сторонами комфортных условий для граждан Украины и России при пересечении ими межгосударственной границы в развитие договоренностей, достигнутых главами обоих государств 17 сентября этого года в г. Глухове.

По итогам заседания ожидается подписание итогового Протокола, а также ряда других документов, направленных на последующее развитие сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.

Предусматривается также проведение отдельной встречи Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-служба Кремля сообщила, что 26 ноября В.ЯНУКОВИЧ по приглашению Д.МЕДВЕДЕВА с рабочим визитом посетит Москву, где состоится четвертое заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии.