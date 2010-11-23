Главное на 23 ноября (день)

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал протестующих предпринимателей коррупционерами.

Об этом он заявил в интервью британской "Financial Times" во время своего пребывания в Брюсселе.

"Мы сейчас имеем целое поколение бюрократов, которые создали свой собственный бизнес на почве коррупции", - сказал украинский Президент.

"Демократия - это прежде всего порядок и верховенство закона", - добавил он.

Это интервью В.ЯНУКОВИЧ дал уже после саммита Украина-ЕС.

Перед тем, как сообщалось, на совместной с лидерами ЕС пресс-конференции по завершении саммита украинский президент пообещал на этой неделе встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения по этому закону.

«Я всегда реагировал на любые вопросы, по которым ко мне обращалась общественность. И в этом случае я также обязательно отреагирую, и я отреагирую лишь после того, как получу экспертное заключение по этому закону», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что в дискуссии вокруг Налогового кодекса есть «большая политическая составляющая».

Участники акции протеста предпринимателей против нового Налогового кодекса намерены собрать 3 млн. подписей для проведения референдума о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили 22 ноября на митинге возле Администрации Президента, где собралось около 2 тыс. протестующих.

Решение о сборе подписей, предложенное организаторами митинга, участники акции поддержали единогласно.

Они собираются в течение недели собрать это количество подписей и предоставить информацию в Центральную избирательную комиссию для объявления референдума о роспуске Верховной Рады.

За январь-сентябрь 2010 года уровень долларизации экономики Украины снизился с 31,7% до 29,6% (за соответствующий период 2009 года этот показатель вырос с 30,62% до 32,26%).

Об этом говорится в монетарном обзоре, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В Нацбанке данное снижение объясняют более высокими темпами роста депозитов в национальной валюте (29,6%) по сравнению с депозитами в иностранной валюте (8,9%). При этом за указанный период общий рост депозитов составил 19,9%.

Как сообщалось, уровень долларизации экономики в первом квартале т.г. сократился с 31,7% - до 31,4%, во втором квартале с 31,4% – до 29,6%.

Нацбанк сообщает, что по итогам третьего квартала этот показатель оставался на уровне 29,6%.

За 2009 год уровень долларизации экономики увеличился с 30,6% до 31,7%.

В январе-октябре 2010 года объем услуг, реализованных предприятиями сферы услуг в Украине, составлял 165,5 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В октябре текущего года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 17,9 млрд. грн., что на 4% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с показателем за октябрь 2009 года. Объем услуг, реализованных предприятиям Киева, Одесской и Донецкой областей, составлял больше половины (50,7%) общего объема реализованных услуг.

В частности, в октябре т.г. предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 123,3 млн. грн. (на 7% больше по сравнению с октябрем 2009 г.), в том числе населению – на сумму 40,1 млн. грн. (на 12% больше).

Отели и рестораны Украины в октябре т.г. реализовали услуг на сумму 304 млн. грн. (на 20% больше, чем за аналогичный период 2009 г.), в том числе населению – на сумму 217,8 млн. грн. (на 16% больше).

Предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 10,772 млрд. грн. (на 3,8% больше), в том числе, населению – 2,857 млрд. грн. (на 3,3% больше).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и которые предоставляют услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 4,94 млрд. грн. (на 13,3% больше), в том числе населению – на сумму 681,8 млн. грн. (на 8,3% больше, чем в октябре 2009 г.).

В сфере образования в октябре 2010 г. было предоставлено услуг на сумму 250,8 млн. грн., что на 9,7% больше по сравнению с октябрем 2009 г., в частности населению – на сумму 219,2 млн. грн., что на 7,4% больше; в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 545,6 млн. грн., что на 16% больше, чем в октябре прошлого года, в частности населению – на 296,2 млн. грн., что на 17,1% больше; в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 964,4 млн. грн., что на 16,4% больше по сравнению с октябрем 2009 г., в том числе населению – на сумму 306,1 млн. грн., что на 27% больше.

В ближайшее время Министерство промышленной политики Украины примет решение о ликвидации, слиянии или приватизации около 120 предприятий, находящихся в его ведении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ в ходе открытия IX международного промышленного форума.

По его словам, перед министерством стоит задача улучшить эффективность управления государственными предприятиями, находящимися в ведении Минпромполитики.

«Есть предприятия, которые сохранили конкурентоспособность, и их можно привлекать к выполнению государственной программы. Но, к сожалению, есть определенная категория предприятий, которые утратили конкурентоспособность. И относительно таких предприятий стоит задание цивилизованного закрытия или слияния с другими предприятиями. Таких предприятий по нашему министерству около 120», - отметил замминистра.

При этом он уточнил, что из 120 проблемных предприятий около 50 могут быть приватизированы.

«Мы планируем их выставить на приватизацию в 2011-2012 годах и надеемся, что они смогут развиваться за счет инвестиций», - добавил он.

Новости агропрома

Французская аграрная компания AgroGeneration приобретает украинскую аграрную группу «Винал».

Об этом УНИАН сообщили в компании Salans, которая выступает юридическим советником сделки.

Сообщается, что Salans оказал полную юридическую поддержку в отношении проведения юридического аудита, структурирования проекта, подготовки акционерного соглашения, договоров купли-продажи акций и договора эскроу.

Подробности сделки не оглашаются.

В Украине за последнюю декаду выросли цены на хлеб, муку, крупы, молочные и мясные продукты.

Такие данные ежедекадной справки об изменениях средних уровней цен на продукты питания на предприятиях торговли и на продовольственных рынках в целом по Украине по состоянию на 20 ноября 2010 года опубликованы на сайте Министерства аграрной политики Украины.

По данным мониторинга цен, который проводится органами государственного контроля за ценами, по состоянию на 20 ноября 2010 года по сравнению с 10 ноября средние уровни цен в целом по Украине повысились на хлеб ржано-пшеничный - 0,3% (с 3,53 до 3,54 грн. за 1 кг), хлеб из муки высшего сорта – 0,2% (с 4,41 до 4,42 грн. за 1 кг), муку высшего сорта – 0,6% (с 3,19 до 3,21 грн. за 1 кг), вермишель – 0,4% (с 4,85 до 4,87 грн. за 1 кг), крупу гречневую – 0,2% (с 11,16 до 11,18 грн. за 1 кг), крупу манную – 0,5% (с 3,89 до 3,91 грн. за 1 кг).

Не изменились цены на хлеб из муки первого сорта (3,59 грн.) и рис (8,56 грн. за 1 кг).

На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на колбасы вареные первого сорта - 0,1% (с 28,48 до 28,50 грн. за 1 кг), молоко – 0,5% (с 5,80 до 5,83 грн. за 1 л), сметану – 0,4% (с 15,74 до 15,81 грн. за 1 кг), масло сливочное – 0,4% (с 46,76 до 46,94 грн. за 1 кг), говядину – 0,1% (с 37,57 до 37,61 грн. за 1 кг), сало – 0,1% (с 19,31 до 19,32 грн. за 1 кг), птицу (куры) – 0,1% (с 18,75 до 18,77 грн. за 1 кг). При этом цены снизились на свинину на 0,1% (с 40,36 до 40,32 грн. за 1 кг), не изменились на яйца (куриные) и составляют 6,82 грн. за 1 десяток.

На сахар на протяжении второй декады ноября 2010 года средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,1% (с 8,48 до 8,49 грн. за 1 кг).

На масло подсолнечное на протяжении исследуемого периода средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,4% (с 11,08 до 11,12 грн. за 1 литр).

На овощную продукцию наблюдалось повышение средних уровней розничных цен на картофель - 0,5% (с 4,18 до 4,20 грн. за 1 кг) и капусту – 1,1% (с 3,63 до 3,67 грн. за 1 кг).

При этом снизились цены на морковь - 1,1% (с 4,65 до 4,60 грн. за 1 кг).

По данным мониторинга цен, на потребительском рынке продуктов питания в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось повышение розничных цен на вермишель, колбасы вареные первого сорта, молоко, сметану, масло сливочное, сахар, масло подсолнечное, сало, яйца (куриные), картофель и капусту и снижение их уровня на говядину, свинину и птицу (куры).

(УНИАН)