Анонс на 24 ноября

* Директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек и руководство Программы Деловых Консультаций ЕБРР презентуют результаты исследования рынка консультационных услуг в Украине и расскажут о перспективах его развития.



* Состоится презентация 150 лучших прикладных научных изобретений 2010 года. Работу моделей продемонстрируют школьники-вундеркинды на первой Всеукраинской научно-технической выставке молодежных инноваций.

* Пресс-конференция на тему: «Пути реформирования аграрного сектора. Советы и предостережения ученых-аграриев». Участники: Михаил Зубец, президент НААН Украины; Николай Безуглый, первый вице-президент НААН Украины; зам.министра аграрной политики Украины. Пресс-конференция состоится в перерыве между работой сессии Общего собрания Национальной академии аграрных наук Украины, во время которой будут обсуждаться вопросы реформирования агропромышленного сектора украинской экономики.

* Пресс-конференция на тему: "Внедрение в Украине документального подтверждения информации в Интернете”. Учасники: Ирина Бережная, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам защиты прав, свобод, интересов граждан и систематизации, адаптации законодательства Украины к международно-правовым стандартам в сфере правосудия; Виктор Золочевский, директор компании Веб Траст Украина; Иван Наливайко, начальник отдела организационного обеспечения и контроля в сфере нотариата Министерства юстиции Украины; Марина Слободян, директор компании "Адграфикс".

* Состоится VII съезд Федерации работодателей Украины. С докладом на тему: „О результатах работы Федерации работодателей Украины и ее руководящих органов. Цели и задания Федерации работодателей Украины на следующей год” выступит председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык. Планируется рассмотреть проект Манифеста работодателей Украины до 2020 года. Запланирован подход Дмитрия Олийныка к прессе.



* Состоится совместная пресс-конференция уполномоченных рейтинговых агентств на тему: "Современное состояние и перспективы развития рынка рейтинговых услуг в Украине". Участники: директор по развитию НРА «Рюрик» Леонид Долинский; директор РА «Эксперт-Рейтинг» Владимир Духненко; директор РА «IBI-рейтинг» Григорий Перерва; главный финансовый аналитик РА «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран.



* Пресс-конференция на тему: «В Украину идет похолодание. Начнется ли своевременно зима?». В работе примет участие начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.



* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности на тему: “Ответ “Майдану предпринимателей”: производители за Налоговый кодекс”. Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности и Всеукраинское Объединение работодателей легкой промышленности поддерживает Программу КМУ по реформированию экономики, принятие Налогового кодекса, внедрение которых направлено на преодоление негативных явлений теневой экономики; создание рабочих мест, заинтересованности работодателей и работающих в легализации выплат заработной платы; создание равных условий налогообложения производственников и тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения; внедрение кассовых аппаратов во всех сферах хозяйственной деятельности, наполнение госбюджета. Участники: директор АТЗТ «Санта -Украина» Евгений Дирдин, директор ООО «Арника» Татьяна Козлова, председатель наблюдательного совета ОАО «Тернопольское объединение «Текстерно» Валерий Ломач, эксперт Ассоциации «Укрлегпром» Татьяна Перунова, исполнительный директор ВО работодателей «Укрлегпром» Татьяна Замороко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: “Роль оружия в современном обществе”. Организатор - газета “Известия в Украине”. Участники: глава попечительного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, начальник Центра общественных связей ГУ МВС Украины в г.Киеве Владимир Полищук, известные украинские журналисты Александр Ильченко и Инна Золотухина.



* Пресс-конференция на тему: «Построение стратегий привлечения инвестиций в Украину на примере саммита стран СНГ и Ближнего Востока». Участники: управляющий партнер международной юридической компании B.C.Toms Bate C. Toms; управляющий партнер юридической компании LeoPartners Алена Дегрик; ген.директор инвестиционной компании Afon Capital Юлия Федорович; директор Института глобальной экономической и энергетической стратегии Украины Юрий Нерубай.

* В г.Белая Церковь Киевской области состоится Форум предпринимателей Киевской области. Тема форума: «Новый Налоговый кодекс Украины». Участники: Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины; Татьяна Гук, директор аудиторской фирмы «Рось-аудит»; Людмила Шляхтянко, аудитор аудиторской фирмы «Рось-аудит». Организатор: деловой журнал «Community».



* Состоится заседание Совета директоров Украинской Строительной Ассоциации. Цель мероприятия: подведение итогов деятельности рабочей группы по реформированию строительной отрасли Украины. Разработка Законопроекта “О регулировании градостроительной деятельности” (вопрос упрощения разрешительно-согласительной системы в строительстве), а также обсуждение дальнейшей стратегии деятельности УСА. На Совете Директоров будут присутствовать более 30 руководителей строительных, девелоперских и др. компаний.



* Состоится лекция экономиста, исполнительного директора Международного Фонда Блейзера Олега Устенко на тему: "История незаконченного кризиса".

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