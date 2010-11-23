Украина и Ливия начнут разработку проектов двустороннего сотрудничества

Украина и Ливия на уровне министерств начнут разработку ряда проектов двустороннего сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ заявил секретарь Всенародного конгресса Ливии Мухамед Аз-ЗАВИ.

«Нам нужно активизировать двустороннее сотрудничество, поэтому и необходимо провести встречу на уровне министров и обсудить конкретные проекты», - отметил секретарь Всенародного конгресса Ливии.