Украина и Ливия начнут разработку проектов двустороннего сотрудничества
17:21, 23 ноября 2010Разное
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Украина и Ливия на уровне министерств начнут разработку ряда проектов двустороннего сотрудничества.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ заявил секретарь Всенародного конгресса Ливии Мухамед Аз-ЗАВИ.
«Нам нужно активизировать двустороннее сотрудничество, поэтому и необходимо провести встречу на уровне министров и обсудить конкретные проекты», - отметил секретарь Всенародного конгресса Ливии.
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