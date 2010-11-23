Украина будет председательствовать в ОБСЕ в 2013 году.

Как сообщает официальный сайт ОБСЕ, соответствующее решение приняли сегодня министры иностранных дел 56 стран-членов организации.

Решение принято на основе консенсуса.

В 2010 году председательство в ОБСЕ принадлежит Казахстану, в 2011 организацию возглавит Литва, а в 2012 – Ирландия.

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Казахстана Канат САУДАБАЕВ поприветствовал Украину.

«Мы желаем нашим украинским партнерам и друзьям успеха в реализации этой важной миссии и в надлежащем продолжении усилий предшествующих председательств для усиления и развития ОБСЕ в свете новых геополитических реалий», - заявил министр.