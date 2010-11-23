Украина будет председательствовать в ОБСЕ в 2013 году
17:40, 23 ноября 2010Разное
1
Украина будет председательствовать в ОБСЕ в 2013 году.
Как сообщает официальный сайт ОБСЕ, соответствующее решение приняли сегодня министры иностранных дел 56 стран-членов организации.
Решение принято на основе консенсуса.
В 2010 году председательство в ОБСЕ принадлежит Казахстану, в 2011 организацию возглавит Литва, а в 2012 – Ирландия.
Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Казахстана Канат САУДАБАЕВ поприветствовал Украину.
«Мы желаем нашим украинским партнерам и друзьям успеха в реализации этой важной миссии и в надлежащем продолжении усилий предшествующих председательств для усиления и развития ОБСЕ в свете новых геополитических реалий», - заявил министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter