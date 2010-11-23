ВКУ призывает украинцев принять участие в завершении международной акции почтения памяти жертв Голодомора “Свеча моления” (мероприятия в Киеве)

В ближайшую субботу, 27 ноября 2010 г., в День памяти жертв Голодомора, завершается Международная акция "Свеча моления", которую Мировой Конгресс Украинцев (МКУ) начал под лозунгом "Не дадим потушить свечу памяти", чтобы почтить память миллионов невинных жертв Голодомора 1932-33 годов и привлечь внимание мировой общественности к настоящим причинам этой трагической страницы нашего народа. Об этом сообщает официальный сайт Всемирного конгресса украинцев.

ВКУ призывает всех украинцев и тех, кто разделяет печаль нашего народа, активно участвовать в завершении Международной акции "Свеча моления", помолиться за невинные души жертв Голодомора и не отстраняться от эмоционально тяжелой и болезненной для благополучного нынешнего времени темы, а наоборот - быть сознательными страшной трагедии и всячески распространять правдивую информацию о Голодоморе 1932-33 гг.

Накануне этой трагической даты в Украине и в государствах проживания украинской диаспоры состоятся разные общественные мероприятия - пройдут тематические академии, будут показанные фильмы, проведенные выставки на тему Голодомора и другие, а в средствах массовой информации будут освещены тематические материалы, сообщается в релизе. В это время в публичных местах будут размещены плакаты с надписью "Голодомор 1932-33 гг. - геноцид украинского народа" или другие знаки, символизирующие эту трагическую страницу истории украинского народа, а на зданиях государственных и украинских учреждений и на домах украинцев будут вывешены траурные флаги.

27 ноября, в день памяти жертв Голодомора во всем мире в украинских церквях и общинах пройдут скорбные панихиды и поминальные мероприятия.

В этот день в Киеве, в 14:30 стартует акция "Голодомор 1932-33 - это геноцид. Помним", в рамках какой люди, взявшись за руки, образуют живую цепь памяти к Национальному мемориалу Голодомора. Ав 16:00 около Национального мемориала Голодомора и во всей Украине, перед началом общественных памятных акций, будут зажжены свечи.

Дополнительная информация о мероприятиях в Украине на сайте: http://www.holodomor 33.org.ua/category?id=4

Свечи молящего или обычные свечи, как знак памяти об уничтоженных и нерожденных в результате геноцида украинцах, будут также зажжены во время соответствующих мероприятий украинцами диаспоры. Кроме того, с 19:32 до 19:33 (что символично напоминает годы Голодомора) по местному времени в странах проживания диаспоры состоится общенациональная минута молчания.

ВКУ призывает всех украинцев мира приобщиться к подписанию размещенной на его сайте электронной петиции http://www.ukrainianworldcongress.org/signature.php/signature_id/1 и почтовой открытке в адрес Президента Виктора Януковича с призывом публично признать Голодомор геноцидом украинского народа и обеспечить соблюдение Закона "О Голодоморе 1932-33 годов в Украине", который утверждает факт геноцида.

Справка УНИАН. Украинские общины всего мира отмечают 77-у годовщину Голодомора памятными мероприятиями с 22 по 28 ноября 2010 г. Центром нынешних мероприятий является "Свеча Моления" – свеча, которая по инициативе Мирового Конгресса Украинцев начала свое путешествие в Киеве, Украина, в июне этого года. Ее пламя будет зажигать свечи по всей Украине и в 33 других странах, символизируя единство в поминовении жертв этого преступления против человечества.

Разнообразные доклады, просмотр фильмов, свидетельства очевидцев и поминальные службы должны ознакомить более широкие массы с актом геноцида против украинского народа.

В Украине память жертв Голодомора-геноцида чествовали в четвертую субботу ноября. В частности, последние годы проводилась всеукраинская акция "Зажги свечу памяти" - в 16.00 украинцы зажигали свечи в окнах своих домов в память о погибших от голода. В 2008 и 2009 годах в первых числах ноября Указ о проведении мероприятий на чествование памяти жертв Голодомора подписывал Президент Украины Виктор Ющенко.

По состоянию на 23 ноября 2010 года информации о подписании соответствующего указа новоизбранным Президентом Украины Виктором Януковичем нет.