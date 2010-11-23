Сейчас в Украине циркулирует, большей частью, вирус гриппа типа В - медики

В этом сезоне в Украине циркулирует, большей частью, вирус гриппа типа В.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила главный врач Центральной санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины Любовь НЕКРАСОВА.

Она отметила, что в Украине наблюдается рост выделения вируса гриппа типа В, в то же время, в прошлом году страна пережила пандемическую заболеваемость, которая была обусловлена вирусом гриппа типа A (H1N1). “86% гриппа в прошлом году было предопределено пандемическим гриппом. Можно считать, что тогда пандемический грипп вытеснил сезонный вирус гриппа. На сегодняшний день мы наблюдаем рост выделения вируса В”, – отметила Л.НЕКРАСОВА.

Медик отметила, что недавняя вспышка заболеваемости ОРВИ в Запорожской школе-интернате №3 была вызвана именно вирусом гриппа В.

“Обычно, вирус типа В способствует второй волне эпидемии гриппа и ОРВИ весной, однако весной 2010 года у нас не было этой волны. Вероятно сейчас, вирус В активизировался, особенно в закрытых коллективах”, – сказала Л.НЕКРАСОВА.

По ее словам, главный санитарный врач Украины издал соответствующее постановление, которое “предусматривает наибольшее внимание относительно содержания детей в закрытых коллективах, обеспечение надлежащих условий для учебы, быта, режима проветривания”.

“Как раз такие дети (проживающие в заведениях закрытого типа) будут привиты в первую очередь”, – отметила Л.НЕКРАСОВА.

Как сообщал УНИАН, в период с 8 по 10 ноября из Запорожской школы-интерната №3 с предварительным диагнозом "ОРВИ" был госпитализирован 21 ребенок, еще 10 воспитанников, у которых болезнь протекала в более легкой форме, проходили лечение в изоляторе учебного заведения, а еще 10 были отправлены домой. У госпитализированных воспитанников интерната диагностирован грипп "В".

Этот случай стал вторым за последние 2 года случаем массового заболевания детей в данном учебном заведении: в декабре 2009 года в Запорожской школе-интернате №3 у 9 воспитанников обнаружили "калифорнийский грипп".

***Вирус гриппа типа В малоизучен, считается, что заболевание, вызванное вирусом типа В, протекает легко, а иногда и вообще бессимптомно. Наиболее склонны к этому типа вируса дети. В связи с тем, что вирус типа В поражает только людей, и на животных он не имеет влияния, этот тип вируса не предопределяет пандемий. Эпидемии, спровоцированные этим типом вируса, носят локальный характер. Вспышки гриппа В могут совпадать с гриппом А или предшествовать ему.