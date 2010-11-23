Таможенный союз Беларуси, Казахстана и РФ начал переговоры с ЕАСТ по Соглашению о свободной торговле

Представители Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России начали официальные переговоры со странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) (Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн) по Соглашению о свободной торговле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Официальная церемония начала переговоров состоялось сегодня в Женеве (Швейцария).

По результатам встречи министры всех договаривающихся сторон подписали совместное заявление о начале переговорного процесса по Соглашению о свободной торговле.

Делегацию Беларуси возглавлял министр экономики Николай СНОПКОВ.

Как сообщал УНИАН, Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России 15 ноября начал переговоры о создании зоны свободной торговли с Новой Зеландией.