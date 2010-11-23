Курс НБУ на 24 ноября

Официальный курс НБУ на 24.11.10 100 USD – 793.7700 (23 ноября – 793.7700) 100 EUR – 1071.2720 (23 ноября – 1083.2579) 10 RUR – 2.5389 (23 ноября – 2.5610) Учетные курсы банковских металлов на 24.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-108032.10 (23 ноября – 107754.28) 961 XAG 10 Серебро-2167.79 (23 ноября – 2176.52) 962 XPT 10 Платина-131924.57 (23 ноября – 132242.08) 964 XPD 10 Палладий-54373.25 (23 ноября – 56357.67)

Официальный курс НБУ на 24.11.10



100 USD – 793.7700 (23 ноября – 793.7700)

100 EUR – 1071.2720 (23 ноября – 1083.2579)

10 RUR – 2.5389 (23 ноября – 2.5610)



Учетные курсы банковских металлов на 24.11.10 за 10 тройских унций (грн.)



959 XAU 10 Золото-108032.10 (23 ноября – 107754.28)

961 XAG 10 Серебро-2167.79 (23 ноября – 2176.52)

962 XPT 10 Платина-131924.57 (23 ноября – 132242.08)

964 XPD 10 Палладий-54373.25 (23 ноября – 56357.67)

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