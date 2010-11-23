Главное за 23 ноября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Налоговый кодекс



Национальный координационный совет по прекращению полномочий Верховной Рады и Президента Украины призывает граждан каждый день в 18.00 приходить на Майдан Незалежности для усиления давления на власть с требованием наложить президентское вето на принятый парламентом Налоговый кодекс.

Об этом УНИАН заявил представитель Координационного совета по прекращению полномочий ВР и Президента Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, вчера вечером делегированные представители предпринимателей приняли решение о бессрочности акции протеста.

«Мы не намерены отступать, пока не будут выполнены требования нашего ультиматума к власти. И в это время мы просим поддержки киевлян, обращаемся ко всем небезразличным людям каждый день в 18.00 приходить на Майдан с тем, чтобы власть четко чувствовала: возмущение ее действиями достигло предела терпения народа», - заявил А.ДАНИЛЮК.

Он сообщил также, что по всей стране сегодня формируются инициативные группы для развития движения сопротивления действиям власти, направленным против собственных граждан.

«Наши требования остаются неизменными: вето Президента на грабительский Налоговый кодекс, привлечение к ответственности его авторов Николая АЗАРОВА, Михаила БРОДСКОГО, Сергея ТИГИПКО, немедленный роспуск Верховной Рады», - отметил А.ДАНИЛЮК.

Как сообщал УНИАН, утром 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против в ступления в силу Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Активисты требуют, чтобы Президент ветировал данный закон.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”. Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решения суда и оставлять Майдан Незалежности.

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В правительстве создана рабочая группа, которая будет заниматься урегулированием отдельных положений Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил журналистам во время визита в Ливию.

Н.АЗАРОВ отметил, что такая группа создана по его поручению, и возглавил ее первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Премьер-министр призвал представителей малого бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения, вести диалог с правительством: «Лучше всего решать эти вопросы не в палаточных городках или где-то еще. Лучше всего вопрос урегулирования положений Налогового кодекса решать путем ведения диалога. И я перед отъездом в Ливию создал рабочую группу под руководством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, в состав которой входят все необходимые специалисты, в том числе председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК. Я попросил, чтобы эта рабочая группа на протяжении нескольких дней еще раз вернулась к положениям Налогового кодекса, которые не устраивают людей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Я глубоко убежден, что компромисс будет найден», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, А.КЛЮЕВ встречался с протестующими в Киеве предпринимателями для обсуждения норм Налогового кодекса вечером 22 ноября, также он планирует провести такие встречи сегодня вечером и завтра. «Я думаю, что до конца завтрашнего дня (24 ноября – УНИАН) мы уже сформулируем все разумные предложения, которые будут поддержаны», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что “разумные” замечания и предложения предпринимателей относительно Налогового кодекса будут в ближайшее время учтены в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Международные отношения



Украина будет председательствовать в ОБСЕ в 2013 году.

Как сообщает официальный сайт ОБСЕ, соответствующее решение приняли сегодня министры иностранных дел 56 стран-членов организации.

Решение принято на основе консенсуса.

В 2010 году председательство в ОБСЕ принадлежит Казахстану, в 2011 организацию возглавит Литва, а в 2012 – Ирландия.

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Казахстана Канат САУДАБАЕВ поприветствовал Украину.

«Мы желаем нашим украинским партнерам и друзьям успеха в реализации этой важной миссии и в надлежащем продолжении усилий предшествующих председательств для усиления и развития ОБСЕ в свете новых геополитических реалий», - заявил министр.

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Украина готова принять участие в создании европейской системы противоракетной обороны, которую планируют создать государства НАТО для защиты Европы и США.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА в Варшаве во вторник.

„Украина засвидетельствовала не только желание приобщиться к созданию европейской противоракетной обороты, но и предоставить свои наблюдательные возможности в качестве практического шага участия Украины в европейской системе ПРО”, - сказала она, отвечая на вопрос УНИАН.

„Если это предложение Украины заинтересует Альянс, мы готовы к практической реализации”, - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

Секретарь СНБО, которая сегодня начала свой официальный визит в Польшу, отметила, что украинские власти также поддерживают привлечение Российской Федерации к созданию ПРО.

Р.БОГАТЫРЕВА не уточнила УНИАН, это ли украинское предложение озвучивал на последнем саммите НАТО в Лиссабоне министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, заметив, что этот вопрос обсуждался раньше.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября генеральный секретарь НАТО во время визита в Москву заявил, что не исключает включения украинских систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Севастополе и Мукачево в систему европейской ПРО.

Россия остро протестовала против лоббируемого Администрацией Президента США Джорджа БУША проекта ПРО, видя в нем угрозу своим интересам.

В августе 2009 года Администрация Президента США Барака ОБАМЫ отказалась от планов Дж.БУША разместить в Польше и Чехии элементы стационарной системы ПРО, решив вместо этого создать мобильную систему, элементы которой также планируется разместить в государствах Восточной Европы.

В конце минувшей недели 28 государств НАТО на саммите в Лиссабоне утвердили новую стратегию концепцию деятельности Альянса, которая, среди прочего, предусматривает создание системы европейской ПРО, в которую также планируется привлечь Россию.

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Представители Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России начали официальные переговоры со странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) (Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн) по Соглашению о свободной торговле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Официальная церемония начала переговоров состоялось сегодня в Женеве (Швейцария).

По результатам встречи министры всех договаривающихся сторон подписали совместное заявление о начале переговорного процесса по Соглашению о свободной торговле.

Делегацию Беларуси возглавлял министр экономики Николай СНОПКОВ.

Как сообщал УНИАН, Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России 15 ноября начал переговоры о создании зоны свободной торговли с Новой Зеландией.

Финансы



Украинские банки за январь-октябрь 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократили отрицательный финансовый результат в 2,2 раза – до 10,642 млрд. грн.



Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.



«Доходы банков, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократились на 6,6% и составили 112,3 млрд. грн. Расходы банков сократились на 14,5% и составили 122,6 млрд. грн», - говорится в сообщении.



По данным НБУ, доходная часть на 84% обеспечивается за счет процентных доходов, на 10,9% - комиссионных доходов.



Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 42%, отчисления в резервы – 32,7%, общие административные расходы – 18,7%.



Справка УНИАН. По состоянию на 1 ноября 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков, в четырех из них работает временная администрация НБУ. В состоянии ликвидации находится 18 банков.



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Министерство финансов Украины намерено в законодательном порядке получить статус главного органа в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации единой государственной политики в сфере финансовых услуг.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник отдела развития страхового рынка, негосударственного пенсионного обеспечения и небанковских кредитных услуг Департамента политики развития рынка финансовых услуг Министерства финансов Украины Иван УГРИН в ходе конференции «Усиление сектора финансовых услуг в Украине».

В частности, по его словам, на сегодняшний день все проекты нормативно-правовых актов по вопросам финансовых услуг, которые вносятся на рассмотрение Кабинета министров Украины, должны согласовываться с Министерством финансов. При этом полномочия регуляторных органов определены на законодательном уровне, а Минфина – нет.

По словам И.УГРИНА, это не позволяет Минфину в полной мере и в соответствии с международной практикой обеспечивать реализацию единой государственной финансовой политики в сфере финансовых услуг.

В связи с этим, Министерство финансов разработало законопроект о внесении изменений в закон Украины «О финансовых услугах и государственное регулирование рынков финансовых услуг» (касательно создания правовых оснований для формирования единой государственной финансовой политики в сфере финансовых услуг).

В частности, документом предлагается предоставление права на доступ к информации баз данных друг друга каждого из регуляторов, оперативные совещания под председательством министра финансов Украины. Документом предлагается предоставить Минфину такие полномочия: вносить на рассмотрение правительства проекты нормативно-правовых актов в сфере регулирования рынка финансовых услуг, определять порядок обмена информацией между Минфином и центральными органами исполнительной власти – регуляторами финансовых рынков. Кроме того, предлагается предоставить министру финансов право получать отчетность регуляторов со статусом центрального органа исполнительной власти, согласование с министром плана работы регулятора. Предложения министра финансов будут обязательными для рассмотрения руководителями регуляторов со статусом центрального органа исполнительной власти.

Регуляторы, согласно законопроекту, должны будут подавать в Минфин планы работы на следующий год и мероприятия касательно реализации основных направлений и стратегических целей их деятельности; предоставлять проекты нормативно-правовых актов; подавать отчеты о результатах их деятельности.

Как подчеркнул И.УГРИН, выше указанные требования касаются Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Госфинуслуг и не относятся к Национальному Банку Украины, так как он не является центральным органом исполнительной власти.



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Национальный банк Украины определил основные проблемы развития банковского сектора.



«Относительно стратегии… мы определяли в проблемах, которые стоят перед банковским сообществом: незащищенность прав кредитора и получателя банковских услуг; низкая капитализация банковских учреждений; непрозрачность собственности и корпоративного управления; отсутствие законодательно-нормативного регулирования, регулирование консолидированного надзора», - заявил исполнительный директор по экономическим вопросам Национального банка Украины Игорь ШУМИЛО в ходе конференции «Усиление сектора финансовых услуг Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он высказал мнение о нецелесообразности создания стратегий или программ развития отдельных секторов финансового рынка.

И.ШУМИЛО убежден, что стратегия должна быть одна, обобщающая, в разработке которой должны принять участие как все регуляторы, так и другие органы власти.



Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9500/7,9570 грн./долл., к 12:00 цены поднялись – 7,9550/7,9605 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего максимума – 7,9610/7,9655 грн./долл.



Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2541/0,2545 грн./рубль, к 12:00 цены выросли до 0,2549/0,2551 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2550/0,2552 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,2175 рубля за доллар (+0,2125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3572/1,3574 долл./евро, а к 15:00 упали – 1,3504/1,3506 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7880/10,7995 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8045/10,8180 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,7800/10,7925 грн./евро.



Фондовый рынок



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 ноября, снизился на 0,87% – до 813,75 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.



Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 73 млн. 343 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов снизился на 1,87% – до 2041,94 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 240 млн. 535 тыс. грн., из них на срочном рынке – 55 млн. грн.

ТЭК



Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 ноября на аукционных торгах №147 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 3,0%, или на 137 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 4410 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 190,538 тыс. тонн нефти на общую сумму 840 млн. 272,580 тыс. грн.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 Закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.

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Министерство угольной промышленности сохранится в составе правительства Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на IV пленуме ЦК Профсоюза работников угольной промышленности.



«Сохранится», - сказал он, отвечая на вопрос участников пленума о судьбе министерства.



Напомним, что, по неофициальной информации, в результате проведения административной реформы ожидается сокращение числа министерств, в том числе и Министерства угольной промышленности.

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В Министерство угольной промышленности Украины прогнозируют увеличение добычи угля до 2016 года на 55% - до 69 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на IV пленуме ЦК Профсоюза работников угольной промышленности заявил первый заместитель министра угольной промышленности Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

«Реализация всех инвестпроектов позволит нам увеличить добычу за 5 лет до 69 млн. тонн, что составит 55% роста по сравнению с прогнозными показателями 2010 года», - сказал Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минуглепрома, государственные шахты по итогам 2010 года нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.

В 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн.

ОПК

По итогам этого года машиностроительные предприятия Украины произведут продукции в действующих ценах на 41,4 млрд. грн., что на 56,7% больше, чем по итогам 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии Министерства промышленной политики Украины сообщил директор Департамента по вопросам развития машиностроения Виктор КОЗЫРЕВ.

По его словам, такой прогноз Минпромполитики делает на основании результатов поизводственной деятельности машиностроительных предприятий Украины за январь-сентябрь этого года. «За этот период предприятия уже выпустили продукции на общую сумму свыше 29 млрд. грн.», - отметил В.КОЗЫРЕВ.

Вместе с тем, по его данным, этот показатель - 41,4 млрд. грн. - составляет лишь 64,8% от результатов производства машиностроительных предприятий Украины за наиболее успешный 2008 год, когда было произведено продукции на 63,9 млрд. грн. «Если темпы роста производства в отрасли сохранятся, то уже в 2011 году мы достигнем уровня 2007 года, а на уровень производства 2008 года выйдем в 2012 году», - добавил представитель Минпромполитики.

Строительство



Кабинет министров Украины на совещании по вопросам упрощения разрешительно-согласовательной системы в строительстве 22 ноября одобрил законопроект «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства, разработавшего данный законопроект.

По словам премьер-министра Николая АЗАРОВА, своевременное принятие закона «О регулировании градостроительной деятельности» станет инструментом для ускорения роста строительства, выполнения планов по обеспечению жильем населения Украины, предоставит возможность привлечения средств физических лиц для строительства.

«Сегодня рассчитывать только на средства государства для выполнения планов строительства, обеспечения жителей Украины качественным жильем невозможно, потому мы должны с принятием данного закона обеспечить условия привлечения инвестиций от населения», - сказал он.

В свою очередь министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА отметил, что законопроектом предлагается сократить сроки оформления разрешений на строительство с 415 дней до 60, внедрить декларативный принцип в строительстве объектов 1-3-й категории, расширить перечень объектов, проведение экспертизы проектов которых не является обязательным, как и получение разрешения на выполнение строительных работ.

«Данным законом мы усиливаем и ответственность чиновников за нарушение сроков согласования, ответственность застройщиков и инвесторов за качество строительства», - добавил министр.

Во время обсуждения законопроекта было принято решение, что перечень объектов 4-5-й категории будет рассматриваться и согласовываться Кабинетом министров.

В.ЯЦУБА напомнил, что документ был разработан Минрегионстроем совместно с рабочей группой Кабмина под председательством вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства по поручению правительства планировало вынести рамочный закон о разрешительной системе в строительстве на утверждение Кабинета министров до 19 ноября т.г.

Рамочный закон о разрешительной системе в строительстве был разработан Минрегионстроем по поручению правительства.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а сроки получения разрешительной документации – с 400-450 до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.

(УНИАН)

