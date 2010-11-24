Сегодня начинается государственный визит в Украину Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в 10.00 состоится официальная церемония встречи Ш.ПЕРЕСА, затем пройдет встреча президентов Украины и Государства Израиль Виктора ЯНУКОВИЧА и Ш.ПЕРЕСА с глазу на глаз.

После этого состоятся украинско-израильские переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух государств и церемония подписания двусторонних документов.

Сегодня же состоится церемония возложения Ш.ПЕРЕСОМ венка к могиле Неизвестного солдата. Также состоится церемония чествования Ш.ПЕРЕСОМ памяти жертв Голодомора в Украине. Кроме того, Президент Израиля встретится со студенческой молодежью и представителями еврейских организаций.

25 ноября Ш.ПЕРЕС примет участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Бабий Яр» в Киеве и в церемонии возложения цветов к памятнику расстрелянным евреям («Менора»).

Также Ш.ПЕРЕС выступит перед представителями управленческой элиты и деловых кругов Украины под эгидой Фонда эффективного управления.

Завтра же он отбывает в Днепропетровск, где посетит синагогу и встретится с еврейской общественностью и побывает в еврейской школе № 144.

В ходе визита Ш.ПЕРЕС также планирует встретиться с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.