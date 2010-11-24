ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Азаров назначил ответственного за урегулирование спорных положений Налогового кодекса», в котором пишет - премьер-министр поручил создать рабочую группу во главе с первым вице-премьером Андреем Клюевым для урегулирования положений Налогового кодекса, не устраивающих "упрощенцев", которые сейчас митингуют на Майдане…

http://delo.ua/vlast/politika/azarov-naznachil-otvetstvennogo-za-uregulirovanie-polozhenij-nalogovogo-kodeksa-148047/

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Также «Дело» публикует материал «Половина украинцев опасаются потерять работу в 2011 году», в котором пишет - неуверенность в собственной занятости в 2011 году высказали 47% украинцев, 42% считают, что им удастся сохранить работу, а 10% наших сограждан называют себя безработными. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «Делойт»…

http://delo.ua/biznes/rabota/polovina-ukraincev-opasajutsja-poterjat-rabotu-v-2011-148037/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Крупный план», в котором пишет – в распоряжении издания оказался план действий (ПД) визового диалога с Евросоюзом, принятый накануне в Брюсселе по итогам саммита Украина–ЕС. Прогнозам президента Виктора Януковича, который заявил, что рассчитывает выполнить ПД в 2011 году, вряд ли суждено сбыться – на это потребуются как минимум несколько лет и значительные финансовые вложения. В ПД включены также требования, не касающиеся визовой политики. Например, Украина должна пересмотреть механизм регистрации граждан. Но даже в случае выполнения условий документа Брюссель оставляет за собой право отказаться от отмены виз для украинцев…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1545220

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Минфин выходит на рынок» пишет – Минфин решился получить контроль над финансовыми рынками. Ведомство теперь поддерживает идею создания мегарегулятора и для начала намерено начать координировать всю деятельность Госфинуслуг и ГКЦБФР. Эксперты отмечают, что серьезных противников у такой реструктуризации мало…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1545240

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«Коммерсант-Украина» в материале «Электронные деньги заработают» пишет – в Украине началась легализация рынка электронных денег. Нацбанк зарегистрировал две системы, принадлежащие банкам. До сих пор рынок с годовым оборотом $200 млн. функционировал незаконно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1545239

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Издание «Экономические известия» в публикации «Тарифы снова пойдут в рост» пишет – впервые после отмены действия моратория на повышение грузовых железнодорожных тарифов Минтранс инициирует их повышение на 16%…

http://state.eizvestia.com/full/tarify-snova-pojdut-v-rost

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Также «Экономические известия» в публикации «Еда уедет в Россию» пишут - засушливое лето и низкий урожай заставили страны Таможенного союза отказаться от ограничений по ввозу отдельных продуктов. Речь идет об овощах. Комиссия ТС приняла соответствующее решение, оно будет действовать на период с 23 ноября 2010 г. по 1 июня 2011 г. Украина сможет поучаствовать разве что в поставках картофеля и капусты…

http://markets.eizvestia.com/full/eda-uedet-v-rossiyu

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«Газета по-киевски» в публикации «Пенсионная реформа: как это делается» пишет – у нас в стране это делается медленно и неэффективно. В Чили все произошло давно, быстро и успешно…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/24/010339.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В столице взвинтили цены на неофициальные услуги по закрытию СПД» пишет - дело в том, что предприниматели массово хотят прекратить деятельность по упрощенной системе налогообложения…

http://www.segodnya.ua/news/14197840.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кабмин укротит бизнес «налоговым шпионажем»» пишет – основными показателями принятого парламентом НК являются поверхностный подход к системе налогообложения и беспрецедентные полномочия налоговых органов. Украина фактически переходит на «индивидуальное» налогообложение, при котором ставки не имеют значения...

https://economics.unian.net/rus/detail/67677

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Продать без денег» пишет - за влияние на иностранных рынках правительство готово менять акции госкомпаний на акции зарубежных партнеров. Обмен может начаться с «Роснефти» и РЖД…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250380/prodat_bez_deneg

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Также «Ведомости» в публикации «Загадка Игнатьева» пишут - председатель ЦБ России признал, что не знает, чем вызван осенний отток капитала, но уверен, что скоро он прекратится…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250381/zagadka_ignateva

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Издание «Известия» в публикации «В вине не осталось истины» пишет - более 70% коньяка, который продается в России, - подделка. Либо подкрашенная водка, либо невероятная химическая композиция. С вином ситуация чуть лучше – «всего» половина того, что сделано в РФ, неизвестного происхождения. То есть, делают вино буквально "из воздуха" - ни винограда, ни импортного сырья для него по документам не существует…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3148662/

(УНИАН)