Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется на активизацию украинско-израильских отношений, в том числе на парламентском уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ сегодня в Киеве.

«Мы расцениваем Ваш визит как подтверждение дружественных и партнерских отношений между нашими странами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и выразил уверенность, что государственный визит Ш.ПЕРЕСА даст мощный импульс развитию сотрудничества между двумя странами и определит приоритеты на перспективу.

«Израиль является для Украины политическим и торгово-экономическим партнером на Ближнем Востоке», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что Украина положительно оценивает развитие двусторонних отношений в этих сферах.

В.ЯНУКОВИЧ предложил своему израильскому коллеге активизировать сотрудничество на парламентском уровне. В частности, он высказался за обмен парламентскими визитами для обсуждения возможного сотрудничества.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил большое значение диалога Украины и Израиля на международной арене.

Ш.ПЕРЕС поблагодарил за теплый прием. «Он действительно теплый, несмотря на дождь», - сказал Президент Израиля.

Он также отметил важное значение отношений между двумя странами, вспомнив их историю. «И у Израиля, и у Украины интересное общее прошлое – с подъемами и падениями», - сказал Ш.ПЕРЕС, подчеркнув, что территория Украины на протяжении многих столетий была местом проживания евреев.

Также Ш.ПЕРЕС призвал украинцев не критиковать Израиль. «Я предлагаю, чтобы ни один украинец ни в каком случае не критиковал Государство Израиль, потому что, если нас будут критиковать, мы скажем, где научились – в Украине», - пошутил Президент Израиля.